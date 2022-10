Dass er dass! Det er på tide å fjerne kjønnsskiltene.

Kirsti Sæternes Politisk styremedlem, Humanistisk Ungdom

Kristina Elizabete Timermane Williamson Politisk nestleder, Humanistisk Ungdom

9 minutter siden

Vi vil, som andre, bare få være på dass i fred. Er det for mye å be om? spør debattantene.

Kan vi ikke bare ha kjønnsnøytrale toaletter? Er det så nøye?

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Vi vil, som andre, bare få være på dass i fred. Er det for mye å be om? spør debattantene.

Saken om kjønnsnøytrale toaletter dukker opp med jevne mellomrom. Som medlem av verdens eneste organisasjon for unge humanister, Humanistisk ungdom, er lik verdi for mennesker en av våre viktigste verdier.

Derfor ønsker vi å fjerne kjønnsskiltene på do – for bedre inkludering og mindre diskriminering. Dette er også grunnen til at vår høstkampanje i år er «Dass er dass».

Ungdommens likestilt-dass

Norge er et av landene som har kommet lengst på likestilling, men vi har fortsatt et forbedringspotensial.

Når ungdommer driver med «pirke-feminisme», skyldes ikke det at vi er snøflak, men fordi vi er heldige nok til å leve i et land hvor feminismen har kommet så langt at det meste som gjenstår av likestilling, er finpuss. I hvert fall sammenlignet med mange andre land.

Generasjonene før oss har bygd huset. Nå vil vi ha et hjem, så vi innreder. Og vi kjønnsdeler ikke toalettet hjemme.

Handikaptoalettet og bleieskift

Det er en misforståelse at dagens toalettutforming med herre- og kvinnedo kun rammer ikke-binære som ikke har noe sted å gå, og transpersoner generelt som risikerer trakassering. Det går også ut over småbarnsfedre, kvinner, menn som ser tradisjonelt feminine ut, kvinner som ser tradisjonelt maskuline ut, og androgyne mennesker.

Fakta Noen begreper om kjønn Androgyn: Brukes om personer som har både et maskulint og feminint kjønnsuttrykk.

Cis-person: Person som identifiserer seg med det kjønnet man fikk tildelt ved fødsel.

Ikke-binær: En person som ikke opplever å passe inn i kategoriene «mann» eller «kvinne».

Transpersoner: Sekkebetegnelse for personer som helt eller delvis identifiserer seg som noe annet enn det kjønnet man ble tildelt ved fødsel. Kilde: Skeiv Ungdom Vis mer

Et argument som blir brukt av de som er motstandere av kjønnsnøytrale toaletter, er at du «bare kan bruke handikaptoalettet om du ikke har en do å bruke». Men HC-toalettet er forbeholdt de som har behov for rullestol, har ledsager, er blinde, eller bare generelt har behov for dette toalettet.

Ikke de som ikke oppfyller de «utseendemessige kravene» vi har satt for kjønn.

Og hvorfor skal stellerommet være på HC-doen, slik som for eksempel på Gardermoen? Flere steder er det til og med kun på dametoalettet det er stellerom. Hva gjør småbarnsfedrene da?

Hadde det ikke vært mer praktisk med stellebord på et kjønnsnøytralt toalett, som gir mødre mulighet til å stelle sønner og fedre mulighet til å stelle døtre? Upraktisk bruk av HC-doen tar vekk noen av de få tilgjengelige tjenestene til dem som trenger dem.

Frykt ikke. Det finnes båsdører.

Noen av de diskriminerende, ineffektive og/eller unødvendige systemene, praksisene og vanene fra tidligere henger fortsatt igjen i samfunnet i dag. Det bør være mulig å erkjenne såpass uten å bli sint.

Samfunnsproblemer løses ikke av at vi deler eller ikke deler toalettarealer, men å småpirke hjelper med å skille årsak og virkning. At kvinner bruker toaletter til å komme bort fra ekle menn på byen, er et problem som burde løses der røttene gror. Det blir ikke automatisk løst om vi beholder ordningen med kjønnsdelte toaletter.

Er du redd for å se en transperson tisse eller bæsje? Frykt ikke, båsdører finnes. Vi er alle mennesker, og vi har alle de samme biologiske behovene for å bruke doen.

Fjern kjønnsskiltene, og kall toalettet for det det er: en do. Vi vil, som andre, bare få være på dass i fred. Er det for mye å be om?

Dass er dass. La folk være folk.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!