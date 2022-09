Et norsk EU-medlemskap er viktigere enn noen gang

Oda Oline Omdal Nestleder i Agder Unge Høyre

EU er først og fremst et fredsbevarende prosjekt, skriver debattanten. Her snakker Ursula von der Leyen, president for EU-kommisjonen, med pressen om Ukraina-krisen.

Vi kan ikke ta friheten for gitt.

Siden forrige folkeavstemning om norsk EU-medlemskap har 28 nye kull fått stemmerett, men ingen av dem har fått si sin mening om saken. Når demokratier på vårt eget kontinent trues, bør demokratiet i vårt eget land styrkes med en ny folkeavstemning.

Krigen i Ukraina er en viktig påminnelse om at vi ikke kan ta friheten vår for gitt. Ikke bare er krigen et angrep på Ukraina som selvstendig land, men det er et angrep på vårt demokratiske styresett og våre verdier.

Skummel utvikling

De siste dagene ser vi også en skummel utvikling med sabotasjer og gasslekkasjer i Østersjøen. Disse handlingene skaper frykt, og det spres spekulasjoner og usikkerhet. Da er det viktigere enn noen gang at Europa opptrer samlet og står sammen.

I september markerte vi at det var 50 år siden sist Norge sa nei til EU (den gang EF), og det er 28 år siden den forrige folkeavstemningen om EU-medlemskap. Siden det har prosjektet stått stille.

Dagens situasjon i Ukraina bør være den tankevekkeren som gjør at 50 år med utenforskap blir til et evig ja til EU.

Den sikkerhetspolitiske situasjon er en helt annen i dag enn den var da det norske folket sa nei i 1994.

Fredsbevarende prosjekt

EU er først og fremst et fredsbevarende prosjekt. I en verden som oppleves som mer og mer kaotisk, og hvor frihet ikke lenger er noe man kan ta for gitt, er det ingen tvil om at Norge bør inngå som en del av dette fredsbevarende prosjektet.

Med diktatorer som president Vladimir Putin på vårt eget kontinent er det essensielt at Norge og andre liberale, fredelige demokratier samarbeider om å beholde verdensfreden.

