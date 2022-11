En gang jeg scrollet, så jeg en person bli kuttet i to

Ferdinand August von der Lippe 16 år

7 minutter siden

Jeg blir rett og slett irritert på at så drøye ting kan postes på internett, skriver Ferdinand August von der Lippe.

Det er altfor lett å finne helt syke ting på internett.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

For en stund tilbake scrollet jeg på en plattform som heter Reddit. På Reddit kan hvem som helst poste når som helst, hvor som helst og hva som helst.

Når man søker på Reddit i nettleseren sin, kommer det opp «Reddit – Dive in to anything», og det er helt riktig. På Reddit kan du finne alt fra bilder av blomster til oppkuttede mennesker.

Alt dette kan hvem som helst få tilgang til å se uten noen form for «dark web» eller kriminelle nettsider. Det eneste man trenger å gjøre, er å si at man er over 18 og gjøre noen enkle grep som gjør at man kan få tilgang til omtrent hva som helst.

Fakta Si; Ds skrivekonkurranse Denne teksten kom på tredjeplass i Si; Ds skrivekonkurranse for ungdom. Temaet var «en gang jeg scrollet». Vi fikk inn hundrevis av innlegg. Denne var en av juryens favoritter. 1. plass: «Den dagen me fann kvarandre» 2. plass: «Hvordan gå videre når bombene hagler på Instagram?» Vis mer

Så dum som jeg og mange andre ungdommer kan være, gikk jeg inn på en sånn tråd der du får opp ulike lenker. Der får du 50 prosent sjanse til å få opp en hyggelig video eller et bilde – og 50 prosent risiko for å få opp noe helt forferdelig.

Det første som kom opp i tråden, var at man enten kunne se en mann som slapper av i gresset, eller kroppen til en mann som har falt ned en klippe. Vi ungdommer har ikke alltid så god vurderingsevne, spesielt oss gutter ...

Visste ikke hva det var

Nå kommer jeg til da jeg scrollet og så en person bli kuttet i to. Jeg ble tilsendt en video på en annen plattform. Den heter Discord og er en snakkeapp for dem som gamer.

Tilbake til videoen: Den ble sendt uten kontekst. Jeg visste ikke hva som var på den, eller hva det kunne være. Det så litt ut som dette: et sort bilde med store bokstaver hvor det sto «spoiler». Det betyr at videoen eller bildene ikke vises før det trykkes på. Jeg var da så dum at jeg trykket på den uten å vite hva det var – nemlig en person som blir kuttet opp.

Etter at jeg hadde sett den, ble jeg traumatisert for flere måneder. Jeg slet for eksempel med å få sove en stund, og det var ofte jeg ikke klarte å tenke på noe annet enn denne videoen. Jeg blir rett og slett irritert over at så drøye ting kan postes på internett.

Altfor lett å finne

Det jeg prøver å si, er hvor lett det er å finne helt syke ting på internett. Man kan også få tilsendt traumatiserende bilder eller videoer på helt vanlige apper, som for eksempel Instagram, Facebook eller Snapchat.

Selv har jeg fått tilsendt forferdelig upassende videoer på både Discord og Snapchat. Jeg mener derfor det må tas grep for hva som kan postes, for eksempel på nettsteder som Reddit.

Det er altfor lett å få tilgang til syke videoer og bilder som kan ødelegge deg mentalt. Det burde bli gjort en ordentlig sjekk på at du faktisk er over 18 år istedenfor at du bare skal kunne si det.

Selv har jeg lært på den harde måten at man må være forsiktig på internett og passe på hva man trykker på. For det må man.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!