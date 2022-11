Debatten om russebussene gjør 18-åringene til de store synderne. Er det riktig?

Illustrasjonsfoto: Landstreffet for russ 2018 i Kongeparken på Ålgård.

Hva om kommunene fokuserer på å skape en fin russetid for alle fremfor å bruke all energi på å avskaffe russebusser?

De siste årene har de fleste elever, foreldre og lærere fulgt med på den hete debatten om russetiden. En debatt som tar for seg hjerteskjærende historier om tenåringer som er blitt kastet av eller ekskludert fra russebusser. En debatt som har feil fokus. En debatt som gjør 18-åringene våre til syndebukker i stedet for å sørge for at alle har det bra.

Det er ikke til å legge skjul på at den busskulturen som finnes flere steder i landet, kan føre til ekskludering og påvirke skolemiljøer. Det vi imidlertid må huske på, er at russen kommer til å gruppere seg uansett. Det ligger i menneskets natur. I samfunnet vil det alltid være grupperinger: grupperinger basert på geografi, politisk ståsted, yrker og økonomi. Og ja, dette har sine baksider, men det er ikke til å unngå.

Legger all skyld på 18-åringene

Fokuset må derfor heller være på å sørge for en fin russetid for alle. For om det er mulig for alle å delta i russetiden, har ikke det å være på buss like mye å si lenger.

Rektorer, kommuner og fylker går hardt ut mot russebusser og ønsker å avskaffe ordningen. Bussene fremstilles som utestengende, hensynsløse og rett og slett dumme. Er dette virkelig rettferdig?

Forskning viser at unge i dag står overfor mye press. Vi er tross alt «generasjon prestasjon». Er det da rett av de voksne i samfunnet og legge all skyld på 18-åringene? Er det riktig at de som har det bra, plutselig skal bære skylden for at noen ikke har det like bra?

Hva om de voksne i samfunnet står opp for oss? Hva om kommunene fokuserer på å skape en fin russetid også for dem som ikke er på buss, fremfor å bruke all energi og fokus på å avskaffe russebusser?

Heksejakt på russebussene

Hele grunnen til at russebussene er så ettertraktet og populære, er at russen på bussene har et sted å være. De har et sted å feste. Hva hvis russen som ikke er på buss, hadde hatt et sted å være? Hva hvis russen hadde fått lov til å ha utefester? Da hadde det plutselig ikke vært like viktig å være på buss.

Det er imidlertid få steder russen kan være før de blir jaget bort. Hva med å jobbe for et samfunn hvor det er mulig å ha en morsom og fin russetid uansett?

Det burde være slutt på at kommuner skal gå seirende ut av debatten om russetiden når alt de i praksis gjør for russen, annet enn å plassere skyld, er null niks og nada. Den heksejakten på russebusser vi nå ser, er uakseptabel og feig.

