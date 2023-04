Ingen i Oslo-området vil ansette en 16-åring som bare har jobbet som barnevakt

Illustrasjonsfoto: Hvordan finner du en jobb uten et nettverk? spør debattanten.

Dette er teksten jeg håper lillesøsteren min slipper å skrive.

16.04.2023 19:01

Når du er 16 år, er det mye som skjer i livet ditt. Du har startet på videregående. Samtidig forstår du at du blir eldre, og at det bare er noen få år til du blir myndig og etterhvert selvstendig. Det er mye du trenger penger til. Økonomien blir stadig viktigere, og du vil være bedre forberedt på livet etter videregående.

Hvorfor er det ikke flere jobber for ungdommer? Og hvis de finnes, hvor er de, og hva må jeg gjøre for å finne dem?

Barnevakt

Jeg har ønsket å jobbe siden jeg var 14 år. Jeg har alltid ønsket meg mer penger enn det jeg har, da jeg alltid har lyst på ulike ting. Men som 14-åring var det ikke så mange jobber der ute.

Nå har jeg sittet barnevakt siden jeg var 14, og det fungerer veldig fint, men jeg vil ha noe mer stabilt.

Det er mange ungdommer som meg som har lyst på jobb, men som har vanskeligheter med å gå i butikker for å spørre om det. Det er sånne som meg som ønsker å fylle hverdagen med erfaring - både arbeidserfaring og økonomisk erfaring.

Ungdomsjobber

Alle bydelene i Oslo tilbyr ungdomsjobber for dem mellom 13 og 19 år. Tanken bak er «å gi ungdommer en mulighet til å knytte kontakter med arbeidslivet, og at erfaringene kan fungere som døråpnere til videre jobb». Ungdomsjobbene kan også «være en inspirasjon til videre utdanning, fordi sommerjobben eller deltidsjobben kan introdusere for et arbeidsområde eller en mulighet man kanskje ikke var kjent med fra før».

Dette er et veldig bra tiltak for dem som faktisk får plass. Men i min bydel med flere titalls tusen innbyggere var det rundt 120 stillinger for slike sommerjobber i fjor. Tenk på alle som ikke får plass.

Ifølge forskning.no hadde nesten 75 prosent av alle 17 år gamle gutter i 1998 hatt en jobb hvor de tjente sine egne penger. I 2015 hadde mindre en halvpartene av guttene hatt en jobb. De skriver også at det er vanskeligst for unge å finne jobb i Oslo og andre store byer.

Nettverk

Flere ungdommer får nok også jobb gjennom foreldre med nettverk. Du har kanskje fått en barnevaktsjobb for naboen gjennom foreldrene dine, eller fått en jobb på en kafé fordi foreldrene dine kjenner eieren? Det kan også være at vennene til foreldrene dine har ulike jobber som de trenger hjelp til. Hva med oss som ikke har et så stort nettverk?

Hvordan finner du en jobb i Oslo da? Du kan søke på nettet. Men ingen vil ha en 16-åring som bare har barnevakt på CV-en, og som kun søker på jobben fordi hun ønsker å få litt arbeidserfaring.

Å få ungdom i jobb er viktig for både nåtiden og fremtiden. Det er enkelt for ungdom å falle utenfor. Men å gi ungdom flere jobbmuligheter kan gjøre at flere får en en forpliktelse, et sted å være. Å bli ønsket og sett kan være en god følelse. Det er også masse erfaring i å møte mange forskjellige typer folk.

Gi meg en sjanse

Fra mitt perspektiv, en ungdomsjente fra Oslo som gjerne kunne hatt en jobb for erfaringens og pengenes del, er dette så viktig å få ut. For når jeg søker på «jobb for 16-åringer», får jeg opp altfor få jobber.

Jeg vil ha et større arbeidsmarked for unge, slik at lillesøsteren min om noen år ikke trenger å skrive et innlegg i Aftenposten for å bli hørt. Please, gi meg en sjanse.

