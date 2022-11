Nikab og burka dekker, isolerer og fengsler. Derfor burde plaggene forbys.

Arina Aamir Medlem av Unge Høyre

29 minutter siden

Nikab og burka symboliserer ikke religionsfrihet, men heller kvinneundertrykkelse, skriver Arina Aamir.

Unge Høyre er ikke partiet som innskrenker kvinners frihet.

Unge Høyres vedtak om forbud mot nikab og burka i offentlig rom krenker ikke bare religionsfriheten, men også kvinners rett til å bestemme over egen kropp, skriver Sania Aliza Shabir fra Sosialistisk Ungdom i Si ;D.

Jeg ser ikke på nikab og burka som religiøse plagg, men som symboler på en ukultur skapt av menn med mål om å innskrenke kvinners frihet. Det er plagg som tar fra kvinner egenhet og identitet. Plagg som dekker, isolerer og fengsler.

Nikab og burka symboliserer ikke religionsfrihet, men heller kvinneundertrykkelse. Og undertrykkelse av kvinner har ikke noe med religion å gjøre.

For tause

Jeg er skuffet over Sosialistisk Ungdom og mener de har vært for tause i debattene om sosial kontroll, tvangsekteskap, søskenbarnekteskap og kvinners rett til frihet. Men nå – når Unge Høyre har vedtatt, og det for snart et halvt år siden, et forbud mot nikab og burka i offentligheten – står Sosialistisk Ungdom opp for å verne om kvinners frihet.

Det er helt greit at vi står på ulike sider av denne debatten, for nikab og burka er bare én debatt. Jenter rundt omkring i verden blir tvunget til å være barnebruder, arrow-outward-link og millioner av jenter får ikke gå på skole. Også her i Norge blir kvinner utsatt for tvangsekteskap arrow-outward-link , vold og diskriminering. Det er disse utfordringene Unge Høyre først og fremst vil løse.

Kun et steg i riktig retning

Jeg håper Sosialistisk Ungdom vil stå skulder ved skulder med Unge Høyre når vi i fremtiden tar andre tøffe debatter som omhandler kvinners frihet, både i og utenfor Norge.

Et forbud mot nikab og burka er kun et steg i riktig retning.

Jeg tror at vi alle til syvende og sist har det samme målet. At vi alle ønsker oss et samfunn hvor kvinner og menn er likestilt. Hvor vi har de samme mulighetene og de samme forutsetningene for å lykkes. Hvor ingen bruker sin frihet til å innskrenke andres, og hvor man kan ta selvstendige valg på egne premisser.

Uenighetene handler kun om hvordan vi skal nå målet.

Arina Aamir er styremedlem i Oslo Høyres Kvinneforum og styremedlem i Stovner Høyre. Høyre har ikke tatt standpunkt i saken. Aamir er også medlem i Unge Høyre og skriver innlegget i kraft av det.

