Sophie Elise er ikke problemet. Det er selskapet hennes.

Mattis Gravingen (18) Nestleder i Oslo Press - Redd Barna Ungdom

Sophie Elise AS ble kåret til årets business under VIXEN awards i fjor (bildet). I dag ble det klart at hun mottar årets Gullbarbie. Foto: Vidar Ruud / NTB

Det er på tide at Sophie Elise Isachsen slutter å avfeie årets Gullbarbie-pris som et personangrep.

Si ;D-innlegg

Sophie Elise AS ble i dag kåret til vinneren av årets Gullbarbie. Prisen går til den reklame- eller medieaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst.

Sophie Elise Isachsen, som er daglig leder i selskapet, svarte med at «Redd Barna Ungdom velger å bruke sin merkevare, sin PR-avdeling og sine interne ressurser på å henge ut meg i mediene, det sliter jeg med å forstå».

Kritiserer selskapet hennes

Isachsens uttalelse vitner om at hun ikke tar innover seg kritikken mot selskapet. Hun ser ikke ut til å forstå at vi ikke har noe imot henne. Det er Sophie Elise AS vi kritiserer, ikke privatpersonen.

Mattis Gravingen (18), nestleder i Oslo Press – Redd Barna Ungdom. Foto: Privat

Sophie Elise legger jevnlig ut bilder fra hverdagen sin på Instagram-kontoen sin. Disse innleggene er det Isachsen selv som er ansvarlig for. Men når innleggene er annonser, er det Sophie Elise AS som må stilles til ansvar, fordi det er selskapet hennes som tjener på dem. Det er disse bildene vi kritiserer, ikke bildene hun legger ut som privatperson.

Ikke personangrep

Det siste året har hvert tredje innlegg på Sophie Elises kontoer på sosiale medier vært annonser, og halvparten av disse har spilt på det vi mener er unødvendig seksualisering og kropp. Her er det ikke snakk om undertøysreklamer. Det er snakk om reklamer for bøker hvor Isachsen fremtrer i bare bikini.

Med nesten 500.000 følgere har Sophie Elise AS enorm innflytelse. Vi mener at annonsene som legges ut, forverrer tusenvis av barn og unges psykiske helse ved å skape et økt fokus på kropp og seksualitet. Det er ikke forsvarlig at selskapet tjener millioner av kroner på dette.

Det er på tide at forretningskvinnen Sophie Elise slutter å avfeie årets Gullbarbie-pris som et personangrep. Hun burde heller lytte til kritikken fra de 14.000 barn og unge som har stemt på selskapet hennes.

