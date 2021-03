Hjemmeskole har gitt meg den ekstra energien jeg har manglet

Kanskje kan vi få velge å jobbe hjemme et par dager i uken etter at pandemien er over?

Jeg er en av dem som har følt en betraktelig bedring når det kommer til motivasjon, skriver debattanten. Foto: Biscotto Design / Shutterstock / NTB

Kaisa Haukås Nilsen (17)

Nå nettopp

Hjemmeskole har vært et omdiskutert tema gjennom hele pandemien. Gjør unge det dårligere på skolen? Sliter de mer med å holde tritt med skolearbeidet? Eller har det kanskje bedret skolehverdagen for mange også?

Jeg er en av dem som har følt en betraktelig bedring når det kommer til motivasjon. Jeg føler meg mer motivert til å gjøre det bra på skolen, og jeg har fått bedre karakterer.

Hjemmeskole har gitt meg den ekstra energien som jeg har manglet. Istedenfor å slite og halvsove meg gjennom en hel uke med all slags mulige fag og timer, så har jeg nå vært fokusert. Jeg har opplevd å få det lille ekstra overskuddet jeg manglet. Overskuddet har hjulpet meg til faktisk å få til å øve på prøver og å gjøre innleveringer. Jeg utsetter ikke ting, men er heller ute i god tid.

Jeg mener ikke at hjemmeskole året rundt burde bli den nye hverdagen. Men det hadde vært fint med noe så lite som én dag eller to i uken der man kan velge å arbeide hjemme. Da kan man slappe av og samle opp energien igjen, så man klarer å fortsette å være motivert og følge med i timene.

Jeg ønsker en skolehverdag hvor jeg ikke gruer meg til en slitsom uke med masse timer, men heller ser frem til de dagene jeg har på skolen. Da kan jeg føle meg klar for å lære istedenfor å være lei.

