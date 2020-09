Mange har åpenbart ikke skjønt hva streiken handler om

Aurora Cathrin Eidem Adolfsen (20) Lektorstudent

Dere har kjørt meg trygt til skolen i 10 år. Hvorfor forstår ikke arbeidsgiveren deres hvor viktige dere er for oss?

Mange bussjåfører over hele landet har streiket i over en uke nå. Mange kommentarfelt og frustrerte busstakere skjønner ikke hvordan bussjåførene kan gjøre det når det har så stor effekt på samfunnet. Mange synes det er usolidarisk å streike midt under en pandemi. Mange har åpenbart ikke skjønt hva streiken handler om.

For slik som covid-19 synliggjør og forverrer symptomer av andre sykdommer, trekker også pandemien frem og forverrer allerede eksisterende symptomer i samfunnet vårt.

Nå er det på tide at vi snakker om den alvorlige solidaritetsmangelen som har eksistert lenge før 2020.

Dere er så viktige!

Kjære bussjåfører, det er ikke dere jeg er sinte på. Det er tross alt dere som har kjørt meg trygt til skolen i 10 år. Dere som sørget for at jeg kunne pendle til videregående, og dere som skal takkes for at jeg kunne delta på fritidsaktiviteter.

Da jeg var 17 år, reiste jeg Nordland på langs med kollektivtransport. Dette var på vegne av Ungdommens fylkesråd for å prøve ut kollektivnettet i fylket.

Til da hadde bussjåføren bare vært den blide personen fremst i bussen, som kjørte dit jeg trengte å dra. Før den sommeren hadde jeg ikke tenkt på hvor mange timer dere faktisk jobber, når dere egentlig har lunsjpause, og hvorfor pensjonerte sjåfører fortsatt kjører. Jeg fikk et helt annet syn på yrket deres.

I dag bor og studerer jeg i Trondheim. Her bruker jeg busstilbudet minst to ganger om dagen. Når bussene nå slutter å gå, blir vi amputert. For noen av oss som har valgt å bo i kommunens utkanter, blir vi totalt lammet. Selv tar jeg lektorutdanning og har fått beskjed om at hvis jeg ikke kommer meg på praksis, tross busstreik, er det mitt eget ansvar.

Streiken rammer unge

For det er nettopp dem busstreiken rammer: Studenter med allerede stram økonomi, elever som allerede har mistet flere måneder med fysisk undervisning, og arbeidstagere som ikke kan ha hjemmekontor.

Hvor har vi sett dette før?

Med unntak av de eldre og syke er det de samme gruppene som følte mest på konsekvensene av nedstengningen i denne pandemien. Men i motsetning til pandemien er det lite vi kan bidra med. Hadde vi kunnet brukt håndsprit for å avslutte busstreiken, hadde nok de fleste av oss badet i det.

I stedet for å spørre hvordan bussjåførene kan streike under en pandemi, kanskje vi kan spørre arbeidsgiverne hvordan de har sittet og sett på konsekvensene av streiken, uten å gjøre noe merkbart forsøk på å avslutte den?

En streik er et bevis på hvor viktig en yrkesgruppe er for samfunnet. Vi vet veldig godt hvor viktige bussjåførene er. Det er på tide at de behandles deretter.

