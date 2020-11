Jeg er redd for hva som skjer etter valget

Daniel Martinsen (16) Leder av Elevorganisasjonen i Viken og leder av Ås Ungdomsråd

8 minutter siden

Daniel Martinsen (16) er bekymret over polariseringen i USA. Foto: Rune Petter Ness

Når læreren spør klassen om de er bekymret for borgerkrig i USA, så forstår du at noe er galt.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Valget i det frie landet på andre siden av Atlanteren er rett rundt hjørnet. Mange er spente på utfallet. De siste månedene med valgkamp har vært intense. Både Trump og Biden mener at motsatt sides seier vil sette USAs fremtid på spill. Hva nå?

Jeg tror ikke at jeg bare snakker for meg selv når jeg sier valgseieren til Donald Trump i 2016 kom litt overraskende. Nå er fire ganske rare år med Trump som president forbi. Valget denne gangen står mellom Trump og Biden.

Skremmer meg litt

Jeg skal ikke legge skjul på at jeg ikke er noe særlig fan av noen av dem. Men skulle jeg stemt nå, hadde valget lett falt på Biden.

Daniel Martinsen (16) Foto: Privat

USA står overfor en god del utfordringer. Bare for å nevne noe har de en økende fattigdom, klimakrisen og det store klasseskillet. Det er store og kompliserte problemstillinger. Etter min mening kunne USA hatt god nytte av en litt yngre, nytenkende og samlende president.

For noen dager siden spurte engelsklæreren min klassen om vi var bekymret for borgerkrig i USA etter valget. Jeg må ærlig si at tanken skremmer meg litt. For det er ikke noe du klarer å avvise helt. Plutselig så var det litt mer enn bare et spørsmål.

Prater nedsettende

Med det udemokratiske systemet de har i USA, hadde jeg ikke blitt overrasket om Trump klarer å lure seg til en valgseier. Hvis ikke er sjansen for et opprør like stigende som Galdhøpiggen.

Så lenge jeg ikke våkner etter valget og leser overskrifter om fire nye år med Trump, er jeg fornøyd. Når du som president styrer på en så autoritær måte og prater rasistisk og nedsettende, er det noe galt.

Om læreren din spør klassen om de er bekymret for et opprør i USA, da kan du trygt si at han har feilet i oppgaven med å styre et land fremover.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.