Norske verdier er ikke i fare selv om vi får rødnisser inne i Blåfjell | Julia Kirsebom Thommessen

I skrivende stund sitter jeg på en hytte i Rondane. Ruvende fjell, majestetisk fjord og det norske flagget som vaier i vinden, kan vekke nasjonalfølelsen i oss alle.

Rundt omkring i landet raser debatten om norske verdier. Hva er egentlig norske verdier?

I mitt hode er norske verdier mer enn brunost, vafler og langrenn.

De er alle deler av kulturen min som jeg kan verdsette, men ikke et verdisett jeg føler jeg følger som menneske.

Barne-TV klokken 18 på NRK er også ifølge noen en del av verdisettet til nordmenn.

Da jeg var liten, for rundt et tiår siden, så vi også på Barne-TV på NRK. Og det er nettopp Barne-TV som leder meg til poenget med dette innlegget.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Kalenderserie som definerte oppvekst

Lite er mer norsk enn Jul i Blåfjell og Jul på Månetoppen. Begge kalenderseriene definerte min oppvekst.

Jeg ble nostalgisk her om dagen og fant musikken på Spotify.

Med ett ble jeg dratt tilbake til da Turte finner en rødnissejente inne i Blåfjell:

«Hva skjer hvis du og jeg blir venner? Blir jeg litt rød og du litt blå, (...) Jeg tror de gamle ble litt redde, hvis de fikk se, en som var rød, (...) Tenk om vi sa til dem vi kjenner, at rød og blå er like bra, og at nisser som oss kan være venner, samme hvor i denne verden vi kommer fra».

Rødnissejenta hadde gått seg vill i fjellet og ble tatt med inn i Blåfjell da hun var nøden nær.

Det var ikke så farlig med en rødnissejente inne i Blåfjell, selv om det aldri hadde vært rødnisser der før. Selv om de gamle ble litt redde.

Og fargene sine beholdt både Turte og rødnissejenta, selv om de nok ble preget av vennskapet og ble litt lilla allikevel.

Spiller det så stor rolle om nye tradisjoner farger av litt på våre gamle?

I Norge har rødnisser og blånisser i utgangspunktet klart å leve fredelig sammen de siste tiårene, men allikevel har debatter om nasjonalfølelse og norske verdier preget det siste året.

Er det virkelig så farlig om samfunnet vårt blir litt mindre blått og litt mer lilla? Spiller det så stor rolle om nye tradisjoner farger av litt på våre gamle?

Skap lilla

I Jul på Månetoppen leter blånissen Storm desperat etter sannheten om seg selv.

I slutten av serien kan han opprømt synge at han «er rød og blå, halvt om halvt, jeg har fått det beste av alt».

Heldige Storm har vokst opp med blånissene, men hans biologiske foreldre var rødnisser. Han forstår fort hvor unikt det er at han er mer lilla enn de fleste.

Storm klarer å megle mellom rødnissene og blånissene, som begge mener de har krav på blåbærene på Månetoppen.

Det går faktisk an for rødnisser og blånisser å dele ressursene mellom seg, istedenfor å krangle.

Det blir fest på Månetoppen, med nisser i alle farger. «Er du blå, ja så finn deg nå en nissevenn i rødt, så skal vi danse og leke og tralle, for snart kommer julen til alle.»

Integrering er ikke at alle røde skal bli blå, eller at alle blå skal bli røde. Det er at man går sammen for å skape det lilla. Det er ikke, og har aldri vært, sannsynlig at blånissene skal få Blåfjell og Månetoppen for seg selv.

Integrering er ikke at alle røde skal bli blå, eller at alle blå skal bli røde

Ei heller er det sannsynlig at rødnissenes ambisjon er å ta over Blåfjellet og Månetoppen. Rødnissene trenger også blåbær.

I dagens samfunn må vi dele og tilpasse oss begge veier til en lilla tidsalder. Selv om NRK dessverre sluttet å sende seriene jeg vokste opp med i fjor, kan budskapet rødnissene og blånissene leverte, leve videre.

Vi vil ikke automatisk bli lilla av å ta på en rødnisse. Men det er i grunnen ganske kult om samfunnet vårt blir litt mer lilla, er det ikke?