Jeg har ofte lurt på om du vet hva seksuell trakassering er? Hva som gjør det «innafor» å drive med seksuell trakassering? Og hvorfor ingen stopper det eller tar det seriøst nok?

For deg som ikke vet hva seksuell trakassering er, vil jeg forklare deg det. Seksuell trakassering er å gi noen uønsket seksuell oppmerksomhet, som er irriterende for den som blir trakassert.

Seksuell trakassering har som formål å krenke en annens verdighet, ubevisst eller bevisst.

For meg og mange andre mennesker som lever i 2017, er ikke seksuell trakassering noe ukjent.

Jeg, og kanskje du også, har flere ganger opplevd å bli trakassert, sagt ifra og ikke blitt tatt på alvor. Det er noen hendelser som jeg husker bedre enn andre, og disse vil jeg gjerne ta opp.

Hendelsene er fra jeg var 13–14 år, så jeg håper du kan sette deg inn i min frustrasjon her jeg sitter og skriver om det fem år senere.

Åpnet BH-en min

Jeg kom i puberteten og fikk både pupper og rumpe som alle andre på min alder. Plutselig var det helt greit for guttene i klassen å slå, ta og føle på meg og min kropp uten at jeg kunne si noe på det.

Dette ble gjort i det offentlige rom, mens voksne så på, men ingen gjorde noe. Jeg sa ifra om at jeg syntes det var ubehagelig og ønsket ikke slik oppmerksomhet, for det er jo tross alt MIN kropp.

Svaret jeg fikk av en voksenperson, fikk meg til å føle meg liten og at min stemme ikke var verdt noe: «Det er bare en fase guttene går igjennom, det går over».

Så jeg sluttet å si ifra, for det hjalp ikke. I to år fikk jeg uønsket oppmerksomhet og ble seksuelt trakassert uten at det ble tatt på alvor. Hvorfor var det ingen som tok meg seriøst?

En gang gikk jeg i en rosa, ny genser med en fem centimeter lang åpning fra nakken og ned på ryggen. Jeg elsket den genseren.

En gutt kom og tok hendene sine ned på ryggen min og åpnet BH-en min bakfra. En voksen så at det skjedde.

Kastet genseren min

Jeg så på ham og ventet på at han skulle si fra til gutten om at dette ikke var greit, men isteden la han skylden på meg. Han mente jeg la opp til det selv, for jeg gikk ganske utfordrende kledd.

Ergo: Jeg fortjente å bli seksuelt trakassert på grunn av hva jeg hadde på meg.

Jeg følte meg så ubetydelig og krenket, og jeg kastet genseren med en gang jeg kom hjem. Den genseren som jeg var så fornøyd med og så stolt av, representerte plutselig bare hvor dum jeg var som gikk kledd helt normalt.

Det jeg vil få frem, er at uansett hvor «harmløs» den seksuelle trakasseringen er, skal man ta den seriøst.

Ingen fortjener å bli trakassert, det går utover både selvfølelse og verdighet. Jeg synes vi burde sette tydeligere grenser på hva som er greit og ikke greit.

Husk at det er din kropp, og ingen andre skal ta på deg uten ditt samtykke.

