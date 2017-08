Husker dere animasjonsfilmen «Monsterbedriften» fra 2001?

Visste du at den har et grønt budskap?

I filmen baserer monstrene velferdssamfunnet sitt på energi fra barneskrik. Monsterbedriften samler opp energi fra skrikene til barn som blir skremt om natten.

Trangsynte sjefer

Ved en tilfeldighet finner kollegaene Mike og Sullivan ut at de kan få ti ganger så mye mer energi ut av barnelatter!

De prøver å få ledelsen i bedriften til å forstå dette.

Men som vi er kjent med i energipolitikken her i menneskeverdenen, er det ikke bare lett å omstille trangsynte, maktglade sjefer.

Til tross for de mange ulempene ved den gamle energiindustrien kommer de med utsagn som at «energien fra skrik er den reneste formen for energi».

Hmm, høres det kjent ut? Latterteknologi er fremtiden - det er ikke skrikeindustrien!

«Monsterbedriften» har skjønt det. Det har ikke Erna og Jonas.

Stem for et grønt skifte, og godt valg!

