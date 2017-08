AUF vil satse på helsesøstre, men har null troverdighet | Silje Johansen

Både Unge Høyre og AUF har flere helsesøstre som en valgkampsak dette valget. Det er viktig for dem som trenger noen å snakke med i hverdagen.

Men i motsetning til AUF har denne regjeringen faktisk skaffet flere helsesøstre.

De aller fleste er enige i at flere helsesøstre er helt nødvendig for å få en god skole. Det er viktig for dem som sliter i hverdagen og trenger noen å snakke med.

Har null troverdighet

Men det er også viktig for alle elever som har spørsmål om pubertet, sex og andre ting. Da trenger vi helsesøstre som er på skolen til enhver tid.

Selv om jeg syns det er fint at AUF er enige med Unge Høyre i at vi trenger flere helsesøstre, så har de null troverdighet på området.

Da de satt i regjering, ble det ni færre helsesøstre, med denne regjeringen blir det over 400 flere. Regjeringen har bevilget hele én milliard kroner til helsesøstertjenesten, og det er bra.

Krav til kommunene

Dessverre har ikke Arbeiderpartiet rundt om i kommunene brukt pengene til helsesøstre, men på andre ting. Det mener jeg er urettferdig.

Derfor må vi stille krav til at kommunene ansetter nok helsesøstre for å dekke behovet til elevene.

Nå må Arbeiderpartiet slutte å skylde på andre og ta ansvar for sin egen politikk. Helsesøstertjenesten er for viktig til at noen skal spille politisk mynt på den.

Hvis vi skal få flere helsesøstre, trenger vi Høyre i regjering og Erna som statsminister.

