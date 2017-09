Dette valget har vært preget av et meningsmålingsbonanza. Det har ikke gjort oss velgere klokere på hva partiene går til valg på.

Kun i august måned har nettstedet Poll of Polls registrert over 50 ulike målinger, over 20 av dem for hele landet.

Målingene flytter oppmerksomheten fra politiske saker og debatter over til hvilke representanter og partier som er i teten. Norsk politikk trenger å reddes fra dem som drukner den i meningsmålinger.

Ett resultat – to innganger

Dessuten: En ubalansert dekning av meningsmålinger bidrar ikke til å opplyse folket eller å styrke demokratiet.

Større endringer blir gjort et stort nummer ut av kun for å få mer salg og klikk, etter vårt inntrykk. Mediehusene ser ut til å ofre viktig demokratisk og politisk opplæring til fordel for økte inntekter.

Det er et problem, fordi NRK melder at én million (!), altså hver tredje stemmeberettigede, ikke har valgt parti før de siste dagene før valget.

Under dekning av skolevalgresultatene hadde Nettavisens forside overskriften «Ras for Ap», med tanke på at de fikk lavere oppslutning enn tidligere skolevalg.

På den andre siden skrev Dagbladet at «Ungdommen flykter fra Erna og Siv. Knusende rødgrønn seier i skolevalget».

Én og samme sak ble presentert for velgerne på to helt ulike måter med ulike budskap. Slik tydelig politisk farget formidling kan ikke fortsette.

Savner nøytrale medier

Har mediene glemt at de ikke skal drive egen valgkampanje?

Det er skadelig at flere og flere mediehus etter vårt syn er subjektive, altså at de delvis skjult eller tydelig velger ståsted i saker de skriver.

Nøytrale medier er blitt en mangelvare.

Av respekt for demokratiet må den fjerde statsmakt ta et oppvaskmøte etter valget. Velgerne fortjener bedre journalistikk, i alle fall nå som vi skal velge retningen Norge tar frem til 2021.

Mediene har to år på å skjerpe seg. Vi unge vil overta et bedre demokrati og mer objektiv journalistikk enn dagens.