En klassisk første skoledag siden jeg var seks år gammel: Sitte i en sirkel, snakke om sommerferien, lære nye navn og en aktivitet som gikk ut på at alle skulle si eller skrive noe hyggelig til alle i klassen.

Dette var ofte i regi av kontaktlærere, faddere eller antimobbeorganisasjoner. Formålet med dette var å skape et godt klassemiljø og at alle skulle føle seg sett og inkludert.

Det hadde motsatt effekt.

Lettet over å ha fått kommentar

Som en ganske sjenert jente kjente jeg at hjertet begynte å banke ganske fort da en representant fra en antimobbeorganisasjon i 9. klasse forklarte at vi skulle teipe en papptallerken på ryggen, gå rundt i klasserommet og skrive noe hyggelig om hverandre på alle de andres papptallerken.

Det høres hyggelig og uskyldig ut.

Siden vi da gikk i 9. klasse, kjente alle hverandre litt fra før, og selv om dette var ment som en aktivitet som skulle binde klassen bedre sammen, ble det bare tydeliggjort at vi hadde et veldig dårlig klassemiljø.

På min papptallerken sto det «klassens 5. diggeste». Da jeg så meg rundt, hadde flere andre jenter blitt rangert på denne måten, og uttrykk som «bra rumpe», «sykt deilig» og terningkast på utseende gikk igjen.

Det verste av alt var at jeg følte meg lettet over at jeg hadde fått kommentarer om utseendet mitt

Heldigvis hadde ingen blitt tildelt «klassens styggeste» eller lignende. Det verste av alt var at jeg følte meg lettet over at jeg hadde fått kommentarer om utseendet mitt, i motsetning til venninnen min som ikke hadde fått noe om hennes utseende, men bare de vanlige «hyggelig» eller «snill».

De voksne skaper plattformen

Rangering av utseende har heldigvis ikke gjentatt seg etter den første skoledagen i 9. klasse, men hvert år siden 7. klasse på barneskolen til 2. klasse på VGS har andre og jeg fått (eller det verst tenkelige av alt, ikke fått) kommentarer om hvordan vi ser ut.

På mange måter ble dette bare en annen måte å telle likes på, og det ble noe jeg og mange av dem jeg kjenner gruet seg veldig til.

En ting som var ment til å skape god og trygg stemning i klassen, eller til og med forhindre mobbing, er for meg blitt enda et sted jeg føler at jeg blir bedømt ut ifra noe så overfladisk som hvordan rumpen min ser ut.

Ikke misforstå: Jeg tror ikke de fleste mener å støte meg ved å skrive tilsynelatende positive kommentarer om hvordan andre og jeg ser ut, men klasserommet er blitt et sted hvor vi kan sammenligne hverandre.

Et slikt miljø vil aldri kunne bli et godt læringsmiljø.

En kontaktlærer, fadder, antimobbeorganisasjon eller lignende vil ikke kunne stoppe 30 tenåringer stengt inne i et lite rom ifra å sammenligne hverandre, men de kan hjelpe ved å unngå å oppfordre oss til å skape enda en plattform vi skal prestere bra på.

Det hadde gjort skolestarten litt lettere.