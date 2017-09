Noe av det viktigste på en skole er miljøet.

Hvert år deles Benjaminprisen ut til den skolen som jobber best mot rasisme, med søknadsfrist 1. oktober.

Navnet kommer fra Benjamin Hermansen, som ble drept på Holmlia i 2001. Drapet hadde rasistisk motiv.

Løkenåsen skole i Lørenskog vant Benjaminprisen i 2016 på grunn av vårt arbeid mot rasisme og for inkludering. Dette er vi svært stolte av, og det gleder oss at vårt arbeid er blitt så godt lagt merke til.

Flerkulturell skole

På Løkenåsen skole er det viktig å jobbe for inkludering og mot diskriminering.

Vi er stolte av å ha en så flerkulturell skole, hvor over halvparten av elevene har bakgrunn fra et annet land.

Vi har også egen innføringsklasse for elever som nylig har kommet til Norge og trenger å lære språket. Dette gjør at vi er tolerante og er vant til tanken om at alle er forskjellige og har ulike kulturer.

Vårt arbeid for inkludering innebærer møter for alle klasser om respekt og toleranse, plakater i klassene, samlinger for hele skolen og arbeid i timene.

Inkluderende miljø

Omtrent annenhver måned har vi noe som kalles MOT-møter i klassene. Disse møtene styres av egne MOT-coacher, som har fokus på at vi skal ta vare på hverandre.

Her snakker vi sammen om hvordan vi kan inkludere alle og skape et godt klassemiljø, og vi har forskjellige øvelser som hjelper oss med for eksempel å stå imot gruppepress.

Mange tenker sikkert at dette er unødvendig, eller at alle kan dette fra før av, men det er nødvendigvis ikke slik. Etter å ha vært med på flere møter har jeg lært å være mer oppmerksom på å inkludere alle.

Man tenker kanskje vanligvis ikke så mye over de som er litt annerledes enn oss selv, men for oss er det blitt lettere fordi vi jobber så aktivt med det.

Sammensveiset

I min klasse har vi jobbet en del med å analysere sanger. Den ene sangen vi analyserte var «Sommerfugl i vinterland» av Halvdan Sivertsen.

Den beskriver ganske fint hvordan vi skal være mot hverandre. Den handler om det å føle seg fremmed. For oss er det viktig å hjelpe hverandre så ingen skal føle det sånn på skolen.

Vi husker på at alle kan føle det sånn til tider, og at vi da må være der for hverandre. Vi vil prøve så godt vi kan å få fram det positive i våre medelever.

I min vennegjeng er vi både folk fra andre kulturer og etnisk norske. Dette trives vi med og er glade for at vi har det sånn.

Vi er takknemlige for at vår skole jobber så aktivt for et godt miljø uten rasisme. Møter og påminnelser har ført til at vi er blitt mer sammensveiset.

Vi tenker ikke lenger over kultur og bakgrunn, dette er blitt helt naturlig for oss på Løkenåsen.

