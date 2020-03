Verden har gått av hengslene. Hverdagen, som for litt over en uke siden var normal, er nå ugjenkjennelig.

Oppi alt dette leste jeg Ingeborg Sennesets kommentar 16. mars, og da innså jeg noe nytt: Begrepet helse er misbrukt.

Det er rart hvordan noe av det mest naturlige her i verden kan bli så vanskelig. Hvordan utsiden av deg selv kan bli overskyggende. Hvordan innsiden kan bli så skremmende at vi finner selvtillit og trøst i utseendet vårt. Det gjør noe med oss som mennesker.

Jeg tror ikke det er fordi vi er overfladiske. Jeg tror det vi sliter med er en usikkerhet knyttet til vår eksistens. Det er et paradoks at imens vi løfter individet frem som verdifullt, så setter vi samtidig karakterer, likes og tomler på hverandre hele tiden.

Du får aldri ro. Vi blir avhengig av hele tiden å strekke oss lenger for å nå vårt fulle potensial.

Til slutt kan det gå på bekostning av selve livet.

Korona gir nytt perspektiv

Jeg har innsett at helse ikke har noe med proteinpulver og helsestudioer å gjøre. Helse er ikke retusjerte magasiner eller reklameplakater. Helse er å ha en kropp som kan være grunnsteinen i ett liv. Som gir deg styrke, kraft og mot til å være den du vil.

I disse koronatider kan dette gi et nytt perspektiv. Jeg skal være godt fornøyd med å ha en kropp som antageligvis vil ta meg trygt gjennom katastrofen. Det er et privilegium, og mye viktigere enn hvilke tall som står på baderomsvekten.

Så jeg tror vi må være snillere med kroppene våre. Vi må finne en måte å omfavne våre egne bærebjelker på. For helse handler om kjærlighet, ikke om tall eller størrelser.

Det handler om kjærlighet til kroppen som en verdifull del av din person. Kroppen som kan gi deg følelsen av å være i kontakt med hele deg, når du spurter over fotballbanen, spinner over dansegulvet eller eksploderer over taekwondomatten.

Helmine Syvertsen

En sterk og trygg kropp

Før jeg røk korsbåndet for en tid tilbake, satte jeg ikke nok pris på den primitive gleden over å kunne bevege seg bare for bevegelsens skyld. Jeg forsto ikke hvor mye av min sikkerhet jeg la i en sterk og trygg kropp.

Kroppen din er sterk, men du må behandle den med respekt, og la den få hvile når den trenger det. Her gjelder den gylne middelvei. For langt til hver side er like skadelig, og løsningen ligger et sted i midten.

Og jeg er heldig. Kroppen min er snart tilbake, og jeg skal danse, løpe, sparke til mitt hjertes lyst.

Alle er ikke like heldige. Vi som er friske, må ta hensyn til resten. At vi begrenser vår frihet midlertidig, kan redde liv. Så jeg ønsker to ting av oss som samfunn i tiden fremover.

Dans på stuegulvet

Det første er at vi tar de nødvendige grepene for å berge de som ikke har en helse de kan stole på. Det burde være grei skuring. Den andre er verre.

Vi mennesker må inngå våpenhvile med kroppene våre. Vi må slutt å pine den med mål og størrelser, men glede oss over hvordan den lar oss utfolde oss.

Dans på stuegulvet, tøy i sofaen, eller løp i skogen hvis det ikke er til skade for deg eller andre. Du har den kroppen du har, og du skylder deg selv å ta vare på den.

