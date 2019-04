Nylig hørte jeg foredraget Håp og Katastrofe på skolen. Det meste var gammelt nytt. Forfatter Sigbjørn Mostue og tidligere FN-direktør Svein Tveitdal er to kunnskapsrike og engasjerende foredragsholdere.

Dessverre har det ingen funksjon når de står foran en gruppe mennesker som kanskje kan mer om klimakatastrofen enn noen annen gruppe i verden, nemlig norsk ungdom.

Den store sammenheng

Nylig streiket over 40.000 skoleelever i Norge og krevde endring og en raskere løsning. Jeg var en av de 15.000 som sto foran Stortinget for å vise at vi bryr oss. Hva mer kan vi gjøre?

Siden 1988 har bare 100 av verdens største selskap stått for over 70 prosent av utslipp av klimagasser i verden. Equinor står på 37. plass.

Bør ikke et selskap med den norske stat som største aksjonær ta mer ansvar for de kommende generasjoner?

Uansett hvor mange handlenett vi bruker, hvor mange elbiler vi kjøper, hvor mye mindre rødt kjøtt vi spiser, er det minimalt i den store sammenheng. Det er næringslivet, staten, de voksne med makt som må opplyses om krisen.

Skumlere mulighet

Jeg vil for verdens skyld tro at politikerne ikke er opplyste nok om krisen, for mulighet nummer to er mye skumlere. At de vet om konsekvensene av klimaødeleggelsene, men fortsatt opptrer som de gjør.

Det vil bety at den siste generasjonen som har mulighet til å snu utviklingen, ikke gjør det fordi de heller vil ha det litt bedre selv.

Send heller Håp og Katastrofe på alle offentlige kontorer i Norge. Slik kan Norge skjønne alvoret.

Ungdommen skal gjøre det vi kan, men med vår begrensede makt kan vi ikke gjøre mye annet enn å stå og se på at kloden vi skal leve minst 70 år til på, blir ødelagt. Den beste tiden å plante et tre på er for 20 år siden. Den neste beste tiden er nå.

