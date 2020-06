Si ;D-serie: «Det jeg vil at du skal vite»

Mange av oss har noe på hjertet som vi skulle ønske at andre visste og forsto. Denne uken har Si ;D invitert ulike personer til å snakke om skeives situasjon i Norge i dag. Dette er det de vil at du skal vite.

Nora Dahl Nilsen (20)

Kristine Aas

Jeg vil at du skal vite at jeg har to fedre og én mor. Fedrene mine giftet seg i juni 2009. De ble gift bare måneder etter at likekjønnet ekteskap ble tillatt i Norge. Jeg vil at du skal vite at det fortsatt finnes fordommer mot skeive, og at vi fortsatt har en kamp å kjempe mot diskriminering.

Hadde pappa syndet?

Jeg vil at du skal vite at jeg byttet skole da jeg gikk i sjette klasse. Og at det ble spredt et rykte om at jeg ble kastet ut av skolen fordi pappa var homo.

Jeg tviler sterkt på at det var noe de bare fant på av seg selv, et sted må de ha lært at homofili er noe skammelig. Jeg er skuffet over at det fortsatt finnes foreldre som overfører fordommer om skeive over på sine barn.

Jeg vil at du skal vite at jeg ble lei meg da jeg lærte på skolen om hvorfor homofili regnes som en synd i kristendommen. Hvor vanskelig det var for meg å høre læreren ramse opp utdrag fra bibelen som sier at faren min har syndet. At pappa ikke skulle vært homo. At hans legning egentlig ikke burde eksistert.

Jeg vil at du også skal vite at fedrene mine ikke alltid tør å leie hender når vi er på ferie, og at storesøsteren min noen ganger blir oppfattet som moren min når vi er ute og spiser. For hva er vel en familie uten en mor?

Stolt av fedrene mine

Jeg vil at du ikke skal ha behov for å løfte på øyenbrynene og bli sjokkert når jeg for hundrede gang forklarer at pappa er homo. Jeg vil at det skal bli en naturlig del av en familiesituasjon, og at alle skeive der ute på en eller annen måte skal kunne få barn om de ønsker. Jeg vil at du skal vite at jeg er blitt et ganske ålreit menneske selv om pappa liker andre menn.

Og jeg vil at du skal vite at vi fortsatt må kjempe. Vi må fortsatt oppdra våre barn til å forstå hvor fantastisk kjærlighet i alle former er. Du skal vite at jeg fortsatt tenker på det ryktet som ble startet og på skoletimen som gjorde fedrene mine til noe annet enn det de er, nemlig fantastiske mennesker.

Pride betyr stolthet, og det er akkurat det jeg er. Stolt over alle som kjemper for friheten til å være hvem man er. Og jeg er veldig stolt av fedrene mine.

Det er dét jeg vil at du skal vite.

