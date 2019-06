Man kan si mye om bompenger, men én ting skal vi ha helt klart: Du får dem uansett.

Da er det et problem at flere av partiene på Stortinget, inkludert Arbeiderpartiet, nå prøver å vri seg så langt som mulig unna det de har vedtatt. For eksempel har flere tatt orde for veiprising, og Senterpartiets Marit Arnstad snakker om å nedskalere bypakker for å få mindre bompenger.

At parti etter parti nå snur seg vekk fra bompengene, er farlig av flere grunner. Noen av dem er:

1. Penger til å satse

Bompenger gir oss mer penger til samferdselssatsinger, som f. eks ny T-banetunnel i Oslo. Oslo skal snart bli en millionby.

Om vi skal kunne ta imot så mange, er vi helt avhengig av å løfte kvaliteten på T-banen, bussene, trikkene og å lage mer rom på veiene.

I Oslo skaffer bompengene som blir betalt inn, byen min en T-banetunnel i sentrum slik at den kan gå hvert femte minutt i hele byen, blant annet i Groruddalen, der jeg kommer fra.

Bompengene gir Oslo nye trikker, flere bussavganger og en videre satsing på å ta grønne valg. Det trenger byen min.

2. Renere luft

Bompenger fører til renere luft, slik at astma ikke er en grunn til at de som har det, ikke kan bevege seg fritt.

Politikk skal være til for å svare på problemer folk opplever i hverdagen, uansett hvor liten gruppen som opplever problemet, er.

Det finnes deler av Oslo som har så dårlig luft at det er helseskadelig, og det er de med dårligst råd som blir rammet hardest av dårlig luftkvalitet.

Det burde ikke være et privilegium å ha ren luft i det vi kaller verdens rikeste land.

3. Tryggere veier

Bompenger bidrar til tryggere veier og mindre trafikk. Med bompenger får vi tryggere veier, fordi det er mindre trafikk. Foreldre kan trygt sende barna sine til skolen uten å måtte bekymre seg over at den ene bilen etter den andre suser forbi uten å ta hensyn.

Med mindre trafikk er det også enklere for folk som må ta bilen, å komme seg frem. Tryggere veier vinner alle på.

Når jeg tar T-banen, forventer jeg ikke å kjøre gratis, og av samme grunn kan ikke bileiere forvente å benytte seg av veien uten å måtte betale.

Å tro at vi kan fjerne bompenger og bruke like mye penger på alt annet i Norge som vi gjør i dag, er ikke mulig. Og da bør man heller bare si det.

