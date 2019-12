1. plass: ««Du nevnte aldri at jeg kom til å sitte fast i tunnelen, mamma»

Siri Frøystein

Hvilke råd vil du gi tenåringsforeldre? spurte vi ungdommen i høstens skrivekonkurranse. Vi fikk inn over 400 svartekster. En 18 år gammel anonym jente gikk til topps hos juryen – og hos leserne. Teksten er nemlig årets nest mest leste sak på ap.no.

«Du nevnte aldri at jeg kom til å sitte fast i tunnelen, mamma», var tittelen. I teksten tar forfatteren opp hvordan curlingforeldre med de beste intensjoner kan ende opp med å gjøre barna sine en bjørnetjeneste.

Hun henvender seg til mamma og skriver:

«Problemet er at du ikke lærte meg at når vi faller, så reiser vi oss opp igjen – fordi du aldri lot meg falle. Dermed ble selv den minste fartsdump jeg møtte på min vei i ungdomstiden, til min største ulykkelighet. Jeg ble, i likhet med mange av mine venner, aldri rustet til å møte en realitet og et voksenliv fylt med utfordringer og vanskeligheter.»

2. plass: «Billig» og «pulbar» – #metoo kom aldri til skolegården

Privat

– Vi opplever at mange har et inntrykk av at vår generasjon vokser opp i et likestilt samfunn. Det stemmer ikke, skrev 14 år gamle Ella Fyhn, Ellisiv Aure og Ea Baklund i forkant av kvinnedagen 8. mars.

Oppgjøret deres med ordbruken i skolegården ble umiddelbart plukket opp av alle de største mediene i Norge og ble årets store 8. mars-snakkis.

– Hver dag får jenter på vår alder slengt nedsettende kommentarer etter seg som «hore», «slut», «billig» og «fitte». Vi får høre at vi er svake og naive, at vi bør operere kroppene våre, og vi får høre om at vi er pulbare eller ikke, skrev jentene, som også holdt appell på Youngstorget på kvinnedagen.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Responsen har ifølge jentene vært veldig god og for det meste positiv.

– Det siste året har vært veldig innholdsrikt og spennende! Vi har gjort mye forskjellig som vi har lært mye av, forteller Ea Baklund.

Blant annet ble de nominert til skamløsprisen 2019, som går til noen som jobber for å fjerne skam knyttet til seksualitet.

– Vi har fått mye støtte, og det er mange som har bekreftet det vi skrev om i innlegget. Det var også gutter som skrev innlegg om hvordan de opplevde saken, noe som bidro til at saken ble sett fra flere sider, sier Baklund.

3. plass: «Jeg er utrolig takknemlig for at mamma og pappa valgte å bli mine foreldre»

Privat

21 år gamle Ragna Forså fikk en annerledes start på livet. Allerede som nyfødt ble hun plassert i fosterhjem. Da hun var ett år gammel oppdaget fosterforeldrene, som hun i dag kaller mamma og pappa, at noe var galt. Det viste seg at Ragna hadde kreft på begge øynene.

Ett år senere ble hun erklært frisk, men hun ser i dag bare 10 prosent. Det har aldri hindret henne. Det takker hun fosterforeldrene, som senere adopterte henne, for:

«Grunnen til at jeg er der jeg er i dag, er at mamma og pappa ikke lot seg skremme av de utfordringene. De fokuserte på å se mulighetene og finne løsningene», skrev Ragna i vår julekalender med tema «livsvisdom fra ungdommen».

4. plass: «Først fikk pappa latterkrampe. Men nå har jeg hjernevasket ham og hele familien»

Privat

Hjernevasking er veien å gå dersom vi skal bli et mer bærekraftig samfunn, skal vi tro 15 år gamle Johan Bock.

I mai skrev han:

«- Vi skal vel ikke bare kutte ut oksekjøtt? sier jeg til broren min rundt middagsbordet. Stillheten varer i omtrent to sekunder før pappa får latterkrampe.

Men etter fem måneder med lange opphetede diskusjoner, hvem er det som ler nå?

Nå har vi vegetarmiddag to ganger i uken, og oksekjøttet er blitt erstattet. Det å få de sta foreldrene dine til å prøve noe nytt er det første steget til å bli en grønnere familie, og å oppnå et grønnere samfunn.

Når du har hjernevasket hele familien din, så fortsetter også de å spre vegetartrenden gjennom å inspirere resten av vennekretsen og familiene deres til å gjøre det samme.

Vipps, så har miljøfanatikerens geniale virus endelig begynt å spre seg.»

5. plass: «Offentlige og private profiler: Vi trenger en ungdomsrevolusjon på sosiale medier»

Privat

En venn av meg sa jeg ikke lignet på meg selv på den offentlige profilen min. Da skjønte jeg at noe ikke stemte, skrev 20 år gamle Juni Hoem.

Ifølge Hoem er det blitt svært vanlig blant ungdom å ha en såkalt «offentlig profil» og en «privat profil» på Instagram. På den offentlige profilen poster man flotte bilder av seg selv med venner, på ferieturer, på fest eller bare en selfie. Her er det ofte et mål å få flest mulig likes.

På den private profilen poster man derimot litt mindre flatterende bilder av seg selv, deler følelser og egne meninger.

Etter en kommentar fra en venninne bestemte Hoem seg for å slette den «sminkede» profilen og heller poste det hun ville, når hun ville. Flere burde gjøre det samme, mener hun.

Hun skriver: «Det er ikke bare kjendiser som påvirker oss, men også de nære vennene våre som har litt finere kropper, reiser på flere og finere turer og får mange hundre likes.»

Resten av topp 10-listen:

6. plass: «Snart blir jeg 21. Jeg har fortsatt ikke hatt sex», skrev 21 år gamle Eva Østigård. Hun valgte å skrive teksten for å vise andre i samme situasjon at det er ikke er noe å skamme seg over.

Helmine Syvertsen

7. plass: #2019too: Hvor langt må det gå før du griper inn? spurte Christine Smeby Evjen (18) på starten av det nye året. Nyttårsforsettet ditt for 2019 bør være å trosse nordmannen i deg og gripe inn i ubehagelige situasjoner, oppfordret hun.

8. plass: «Ikke alle helter går med kapper. Noen går med hvite sykehusskjorter.» Teksten ble forfattet av 17 år gamle Line og var en hyllest til kreftsykes Christine Kohts åpenhet rundt sykdommen.

Privat

9. plass: «Yrkesfag er en skam og en løgn». De krasse ordene tilhører 17 år gamle Rahman Rezai. Han følte seg lurt da han begynte på yrkesfag og oppdaget hvor mye teori det var. Han ønsket seg mer praktisk læring.

10. plass: Folkeopplysningens manipulasjon åpnet øynene mine, skrev Hanna Revelsby (18). Hun var en av elevene ved Lillestrøm Vgs som ble forsøkt manipulert til å stemme Senterpartiet av det kontroversielle NRK-programmet Folkeopplysningen.

Nytt år, nye muligheter

Nå står 2020 for tur, og vi i Si ;D-redaksjonen gleder oss til å publisere minst like mange gode innlegg det kommende året.

Dersom du er 13–21 år og vil skrive til Si ;D, kan du sende innlegget ditt til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss. Lykke til!