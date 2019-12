Regjeringen har gitt grønt lys til gruvedumping i Repparfjorden, en fjord som ligger en halvtimes kjøretur unna der jeg bor. På 70-tallet var det gruvedrift på samme sted som det nå er planlagt sjødeponi. Avfallet fra gruvevirksomheten skal dumpes i fjorden.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Denne gangen har de også tenkt å drive gruvedrift mye lenger enn det de gjorde på 70-tallet. Ifølge en lokal fisker er det først nå at fjorden har begynt å våkne til live igjen. Det er ikke garantert at fjorden i det hele tatt vil våkne til liv igjen etter denne runden.

Fakta: Gruvedrift ved Repparfjorden 14. februar 2019 ga Nærings- og fiskeridepartementet Nussir AS driftskonsesjon for gruvedrift og deponering av gruveavfall. Selskapet vil drive kobberutvinning i Nussir-fjellet og Ulveryggen i Kvalsund kommune. Kommunen sier ja til gruvedrift fordi det vil gi økt næringsvirksomhet i område, noe som vil gi flere arbeidsplasser og økte skatteinntekter. Nussir ASA opplyser at dagens funn av kobber tilsier drift i minst 25–30 år. Gruveavfallet fra utvinngen er planlagt å dumpes i et sjødeponi i bunnen av Repparfjorden. Flere politikere og miljøorganisasjoner har protestert mot gruvedriften som er planlagt å begynne i løpet av 2020. Ifølge Natur og Ungdom har over 3000 så langt sagt seg villige til å delta i såkalt sivil ulydighet.

Hvorfor er dette lov? Hvorfor tillater regjeringen dette? Noen argumenter jeg har hørt, er blant annet: «Vi stopper om vi ser at fjorden ikke tåler det!» eller «hvis vi utvinner kobber i Kvalsund, vil arbeidsforholdene i Kongo bli bedre».

Ikke første gang

For det første: Vi vet at fjorden ikke tåler at vi dumper tungmetaller i den. Det er allerede blitt gjort en gang før! For det andre er det ikke bare «å stoppe hvis vi ser at fjorden ikke tåler det». Når gruvedriften først er i gang, så er den i gang. Da er det ikke bare å stoppe hele produksjonen.

Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Jeg blir både irritert, skuffet, sint, lei meg og oppgitt over denne saken. Dette burde ikke være tillatt! Har ikke regjeringen mer respekt for naturen og dyrelivet på planeten vår? Fjordene våre er ikke søppeldynger, og jeg kommer til å kjempe for at de holdes rene.

