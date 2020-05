Det var fredag og to dager til selveste 17. mai. Norges grunnlovsdag der vi i lang tid har hatt tradisjoner med å ha frokost, gå i tog og møte opp på den lokale barneskolen for å høre på årets tale.

Denne dagen er og skal være en av de gøyeste og mest sosiale vi har. Selv i år, til tross for at vi kun kunne være 20 personer samlet.

Men så fikk jeg meldingen om at jeg var en av dem. En av dem som ikke invitert. Jeg var nummer 21.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg er flau

Resten av arbeidsdagen på fredag sitter jeg og overhører mine godt voksne kolleger snakke om planene de hadde for søndagen. De snakker om å få være i lag med barnebarn og familie, venner og bekjente. De snakker om hva slags mat som skal stå klart på bordet, hvem som kommer og hvordan de skal feire. Hipp, hipp hurra.

Det kribler i meg av misunnelse, og helt ærlig har jeg bare lyst at det skal bli mandag igjen. Jeg blir spurt om mine planer, og hva skal jeg svare?

Jeg er flau. Jeg er flau over å ikke ha den kuleste og beste vennegjengen jeg kan poste Instagram-bilder av i flotte bunadskjoler og et glass champagne i hånden.

Jeg var fristet til å slette alle sosiale medier før helgen. For bunaden min henger klar i skapet, og skjorten er strøket. Likevel blir jeg liggende i sengen hele helgen og vente på mandag igjen.

Privat

Hvorfor meg?

Ikke misforstå meg, for jeg vet hva den norske nasjonaldagen handler om: egen grunnlov og en hyllest til demokratiet. Men siden 1815 har grunnlovsdagen også handlet om en feiring. Da Matthias Conrad Peterson ville gjøre det til en stor festdag. Han sa : «Hvor viktig må ikke anledningen til en slik årlig feiring bli for ungdommen?»

Dette var en fest jeg og veldig mange andre ikke var invitert til. Det er jo selvfølgelig andre saker i verden som er mye mer alvorlig enn mitt lille sosiale problem. Men dessverre vet jeg at så enormt mange ungdommer i Norge sitter med akkurat denne følelsen.

Er ikke jeg bra nok til å få bli med? Hvorfor er det akkurat jeg som må sitte hjemme mens jeg ser på alle de fine bildene fra champagnefrokosten på Instagram?

Klandrer seg selv

Vi er ungdommer som selv skal fylle livet med mening, og da er det veldig vanskelig å klandre noen andre enn seg selv når man mislykkes. Presterer man bra på skolen, er det for eksempel et statustegn for familien. Presterer man bra i det sosiale, er det et statustegn for alle som ser deg.

Mange sier også at ingen fortjener å være alene på julaften, så hvorfor er det annerledes på andre dager, som for eksempel grunnlovsdagen?

Kjære generasjon prestasjon, det er på denne dagen jeg kjenner du virkelig eksisterer. Hipp, hipp hurra.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også: