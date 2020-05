Helseministeren holdt en tale til ungdommene forrige uke. Det takker vi han for. Viruset koster alle i samfunnet mye. Også oss ungdommer. Og det er fint å bli sett, for da blir det lettere å tilrettelegge slik at vi også kan ha et godt liv i denne perioden.

Usikker og i tvil

Å stå opp tidsnok om morgenen kan være vanskelig nok når man er ungdom. Og da skolen stengte og rutinene forsvant, ble det ikke noe lettere. Så forsvant vennene og klassekameratene. Da var det ikke så mange å snakke med, og det var ingen som kunne minne hverandre på hva vi må gjøre for at skolehverdagen skal gå opp.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Da både skole, arrangementer og de sosiale møteplassene forsvant, kjente mange på hvor lett det er å bli desorientert, usikker og i tvil. Uvissheten om hva som skjer i morgen, neste uke, neste måned, ja, i det hele tatt i fremtiden. Gjør jeg det bra nok på hjemmeskolen? Har jeg studieplass? Hva med jobb?

Fritidsklubber er viktig

Mange ungdommer hadde det vanskelig før viruset. De har det vanskelig nå også. Ikke alle har voksne hjemme som ser dem og lytter til deres behov. Ikke alle får til hjemmeskolen eller takler avstand fra venner særlig bra.

For dem er fritidsklubbene og ungdomshusene viktig. For der kan de snakke med voksne som kan hjelpe dem med å ha det bedre i livet sitt. Spesielt nå. Det å ha det vanskelig blir enda vanskeligere når rammene rundt er så krevende som nå.

Hva med oss?

Nå har skolen startet for de yngste igjen. Og kulturskolen. Men hva med oss ungdommer? Vi er fortsatt veldig isolerte. Fritidsklubbene er ikke åpne. Vi aner ikke når vi kan dra dit for å møte venner og de ansatte.

Man må selvfølgelig åpne på en sikker måte, slik som med alt annet. Vi håper myndighetene som nå sier de ser oss, også hører på oss i denne perioden. Vi må involveres når samfunnet åpner igjen, sånn at vi også kan ha gode liv fremover. Og for veldig mange er livet bedre hvis man kan være på fritidsklubben.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også: