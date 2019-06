Listekandidat for Ålesund Høyre, Preben Dimmen, skriver om hvor forkastelig og frihetsberøvende forslaget til Grønn Ungdom om å innføre flykvoter er. Han glemmer at klimakrisen er den største frihetsberøvelsen i vår tid.

Grønn Ungdom foreslår et kvotemarked for flyreiser, der hver nordmann starter med to flyreiser hver. Dette forslaget begrenser ikke bevegelsesfriheten, det begrenser forurensingsfriheten. Flytrafikk står for enorme utslipp globalt, og nordmenn er blant dem som flyr aller mest. Mange av disse reisene er sydenreiser, helgeturer eller businessreiser som kunne vært erstattet med tog, bil eller buss. MDG kjemper for flere utslippsfrie biler, flere og raskere tog og et bedre busstilbud.

Farlig forslag?

Skal vi stanse klimaendringene, må vi fjerne klimagassutslippene fra alle sektorer, også fra luftfarten. På lang sikt er elfly løsningen, men på kort sikt må vi fly mindre. Høyre har ingen virkemidler for å redusere utslippene fra luftfarten tilstrekkelig. Høyre har for god tid. Vi kan ikke begynne og kutte i utslipp først om 10 eller 20 år. Da er det for sent.

Dimmen hevder at vårt kvoteforslag vil ramme lav- og middelklassen, men være til gode for de rike. Det er jeg uenig i. Alternativet til flykvoter er skyhøye avgifter hvis vi skal klare å begrense flytrafikken. Kvotesystemet vil gi meg og Røkke like stor rett til å fly.

Dessuten vil det være et gode for alle som velger å kutte ned på flyreisene, å selge kvotene sine. Dette er omfordeling i praksis fra dem som forurenser mye til dem som forurenser lite. Vi er for øvrig åpne for å gjøre unntak for dem som bor i distriktene.

Dimmen ser på forslaget som farlig. Men det som er farlig, er å si nei til nødvendige klimatiltak og unnskylde seg med at man venter på teknologien. Vi befinner oss i en krise, og da trenger vi å behandle det som en. Vårt kvoteforslag er et krisetiltak.

