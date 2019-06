I et Si ;D-innlegg 26. juni av talsperson i Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt, kritiseres Equinors nyeste reklamekampanje for å «grønnvaske en næring som er grunnleggende skitten».

Jeg mener dette er helt feil. Equinor kan faktisk være de som skal hjelpe oss med å ta de store utslippskuttene i fremtiden.

På Equinors hjemmesider står det som følger: «Vi mener et lavest mulig CO2-fotavtrykk er avgjørende for å være konkurransedyktige i fremtiden. Vi mener også at det finnes attraktive forretningsmuligheter i overgangen til lavkarbonsamfunnet.»

Dette forteller meg at Equinor faktisk er med oss i kampen for en fremtid, hvor vi skal jobbe for lavere utslipp og mer miljøvennlig teknologi.

Hvorfor skal vi da henge ut selskaper som ønsker å være med på denne utviklingen?

Skjermdump reklamen

Lite anerkjennelse

Samtidig som Hulda Holtvedt skammer seg over reklamekampanjen, skammer jeg meg over hvor lite anerkjennelse olje- og gasselskaper som Equinor får.

Siden 70-tallet da produksjonen på norsk sokkel startet, har verdien av olje- og gassproduksjonen bidratt med over 14.600 milliarder kroner til Norge.

Ikke bare får vi inn masse penger til Oljefondet, men ved en nedleggelse av denne næringen vil mer enn 200.000 mennesker stå uten arbeidsplass. Olje og gass er desidert Norges viktigste næring og bidrar til sysselsetting, velferd og velstand.

Vår venn

Det er viktig å få til stor verdiskapning med et lavt karbonavtrykk, og det er derfor Equinor er i spissen for å finne gode oljefelt for å utvinne oljen på en bedre måte.

Dette kan vi for eksempel se på Johan Sverdrup-feltet, hvor plattformen skal elektrifiseres, slik at utvinningsprosessen på et oljefat bare utgjør 0.67 kilo CO2, istedenfor åtte kilo CO2 som er gjennomsnittet på norsk sokkel.

Nå som land som Storbritannia og Tyskland skal fase ut kullkraften sin for en renere kraftproduksjon i form av naturgass, er det viktig at Norge forsyner disse landene med norsk gass og hjelper dem i å gjøre de store utslippskuttene som faktisk teller.

Det er viktig at Norge fortsetter å lete etter olje og gass, slik at vi kan hjelpe de store utslippsverstingene med å ta de store kuttene og dermed redusere utslippene globalt.

Norsk petroleumsernæring og Equinor er vår venn i klimautfordringene vi står overfor, og de er en viktig ressurs til innovasjon som skal få til enda lavere utslipp.

