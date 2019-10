Ungdom i dag møter press fra alle kanter. Vi skal være sosiale og dra på årets slippfester som gir oss dødelig hangover dagen derpå.

Karakteroversiktene våre skal være fylt med femmere og seksere. Samtidig omringes vi av mennesker som tror det er kult å skulke og le av toerne på kortet istedenfor å gjøre noe med dem.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

FOMO

Jeg var en av dem som slengte meg på bølgen. Jeg skulle vise at jeg var på fester, men også at jeg var en av klassens stjerneelever. Og jeg lærte én ting så altfor sent: Det går ikke an å leve et dobbeltliv.

På både ungdomsskolen og de to første årene av videregående gikk jeg ut med toppkarakterer. I tredjeklasse møtte jeg veggen.

Jeg er en av de elevene som aldri har sett noe annet enn seksere. Samtidig er jeg en av dem som lider av FOMO: fear of missing out (frykt for å gå glipp av noe, red.anm.). Så selvfølgelig måtte jeg være med ut på byen hver helg også.

Men så innså jeg en ting som jeg håper mange unge kan lære av. Russetiden er ikke alt som betyr noe.

Ingen bryr seg

Om du ønsker å ruse deg eller ikke, er ditt eget problem. Ingen ser ut som forsiden til Vogue i virkeligheten, fordi den er photoshopet. Og de aller fleste gir blanke i om du går med Hermes eller Hennes & Mauritz.

Tro meg, om et år når russetiden er blitt historie og du går på universitetet, er det ingen som bryr seg om den slippfesten til den sykeste russebussen i 2019. Ja, kanskje er det en stor snakkis denne helgen og neste helg, men i forhold til alt annet som betyr noe i verden, er den festen bare et lite sandkorn.

Gjør deg selv en tjeneste nå. Prioriter det som er viktig for deg, uansett hva det er. Ta kloke valg, du kommer til å takke deg selv senere.

