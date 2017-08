Hvem: Mani Hussaini, leder i AUF

Antall medlemmer: 14 000

Fra: Jessheim, bor i Oslo

Alder: 29

Bakgrunn: Har jobbet som servitør, lærer og studentpraktikant på ambassade. Bachelor i statsvitenskap og master i innovasjon, teknologi og kunnskap

1. Bør vi ha en fraværsgrense på skolen?

– Nei. Det blir feil å ha en rigid grense der du får karakter om du har 9, 9 prosent fravær, men ikke 10,1. Grensen har bidratt med så mye mer byråkrati i skolen, og det er det siste vi trenger. Vi må vise skjønn.

2. Bør vi legge ned pelsdyrnæringen?

– Ja. Jeg syns ikke vi skal ha en industri hvor vi torturerer dyr for å bruke dem til pynt. Vi burde ikke bruke skattebetalernes penger på å subsidiere en industri som det er et stort flertall mot. Vi har kunstige alternativer som ser like fine ut, og som sikkert varmer mer. Dessuten er det dumt for norsk miljø med fremmede arter i landet, som for eksempel mink.

3. Skal vi ha egen karakter i sidemål?

– Ja. Vi har to målformer i Norge, og det er viktig å ha karakter i begge, slik at vi ikke utelukker jobbmuligheter i fremtiden.

4. Bør vi forby hijab på barneskolen?

– Tja. Personlig mener jeg at folk skal få gå med det de vil, men jeg mener også at vi ikke skal pushe religiøse symboler på barn. Selv er jeg stor motstander av at barn skal gå med hijab, men jeg vet jeg ikke om forbud er riktig medisin. Det kan bidra til at barn blir tatt ut av skolen.

5. Skal vi ha mindre ulv i Norge enn vi har i dag?

– Vi skal ha ulv i Norge, men vi skal ha en bærekraftig bestand. Om det er mer eller mindre enn i dag, må være opp til ekspertene å bedømme.

6. Bør vi tillate eggdonasjon for enslige?

– Ja. I dag er det lov med sæddonasjon, hvorfor skal det da ikke være greit med eggdonasjon? Dette er mennesker som har lyst på barn, og som sannsynligvis kommer til å gi dem veldig mye kjærlighet.

7. Skal vi tvinge kommuner til å slå seg sammen?

– Nei, det skal først og fremst være basert på frivillighet. Men ingen skal kunne nekte en større sammenslåing av flere kommuner, for eksempel en kommune som ligger omringet av mange andre som ønsker å slå seg sammen.

8. Skal vi bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Nei. Det er en av de aller mest sårbare områdene vi har, som er rike på fisk og turisme. Vi kan ikke sette dette på spill ved å bore etter olje.

9. Bør eksamen i grunnskolen og på videregående fjernes?

– Ja. Vi vil erstatte det med mappeevaluering, altså at prøver og prosjekter i alle fag gjennom hele året samles i en mappe, som evalueres av en ekstern sensor.

10. Bør omskjæring av guttebarn forbys?

– Jeg er prinsipielt for et forbud, men praktisk imot. Det er bedre at inngrepene skjer på sykehus enn i et undergrunnsmiljø, for å si det på den måten. Men av hensyn til råderetten over egen kropp mener jeg det bør være 15-årsgrense for omskjæring.

11. Skal vi ha en K i RLE-faget?

– Nei. Sist jeg sjekket, var også kristendom en religion, og dermed går den under bokstaven R.

12. Bør hasj legaliseres?

– Nei. Vi vet at det er en døråpner til andre tyngre narkotiske stoffer. Mange tunge rusmisbrukere sier det startet med hasj, derfor mener jeg legalisering er dum idé.

