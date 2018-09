Ingen er like. Det er nettopp som Selma Moren (22) skriver på Si ;D mandag: Alle har ikke de samme forutsetningene. Derfor er det viktig at skolen så godt som mulig tilpasser undervisningen til hver enkelt elev.

Først vil jeg si at jeg er imponert over at Selma har jobbet hardt og stått på. Det kan ikke være enkelt å ha utfordringer som dyskalkuli. Samtidig er jeg glad for at du deler din historie. Jeg tror vi kan lære av den, og jeg tror du bidrar til flere gode og åpne diskusjoner på lærerværelsene og i klasserommene rundt om hele i Norge.

Det er blitt strammet inn for mye

Reglene for fritak fra eksamen er ikke gode nok i dag, og tendensen de siste årene har vært at unntaksreglene er blitt strammet inn. Jeg tror det over tid er blitt strammet inn for mye. Vi skal derfor snart sende et forslag om en ny unntaksordning på høring.

Unntaksordningen skal sørge for et godt og ikke-diskriminerende regelverk for elever med funksjonsnedsettelser. Hvilke læringsvansker og fag som skal omfattes av ordningen, ønsker vi oss innspill til.

Skal prøve ut nye eksamensformer

I tillegg skal Utdanningsdirektoratet prøve ut nye eksamensformer, og det skal settes ned en eksamensgruppe som skal vurdere eksamensordninger.

Målet vårt er å skape en skole som passer for alle. Vi skal ha en skole som gir alle muligheter til å lykkes, som er inkluderende og løfter hver enkelt elev. Da må vi klare å legge til rette, både for dem som trenger litt og dem som trenger mye tilpasning.