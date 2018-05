I utgangspunktet trodde jeg ikke jeg skulle bli nødt til å skrive om denne saken fordi jeg håpet noen andre skulle ta den kampen. Jeg er russ i år, men har ingen å være russ med. Jeg tvilte lenge på om jeg skulle være russ eller ikke.

For meg har russetiden alltid handlet om å dele ut russekort til barna og å kose seg med gode venner. Festing, grupperinger og grove russelåter har aldri vært viktig for meg, men jeg valgte til slutt å være russ likevel, siden min eneste venn på skolen også var det.

Presset jeg har opplevd i året før russetiden, har vært voldsomt.

Jeg har følt meg presset til å bli mer som «de andre» og fått høre at jeg må «slippe meg løs».

Jeg har fått høre at grunnen til at jeg ikke blir invitert på fest eller lignende, er fordi jeg «bryr meg for mye om politikk». Mennesker som aldri har ført en samtale med meg, fastslår hvordan jeg er uten i det hele tatt å prøve å inkludere meg.

Invitert meg selv

Helt siden starten på mitt andre år på videregående, opplevde jeg at menneskene jeg gikk på skolen med, ble opphengt i russetiden. Jeg savner tiden hvor jeg kunne gå bort til noen i klassen og føre en normal samtale med dem uten at de ignorerte meg for så å snakke om hvor gøy det var på «festen på fredag».

Hver gang jeg kommer bort til en gruppe, eller blir invitert inn (som kun skjer en sjelden gang), byttes temaet raskt til «hvor bra det blir» på førstkommende fest. Nei, jeg har faktisk ikke lyst til å invitere meg selv.

Men til mine nærmeste på skolen har jeg faktisk gjort det. Jeg har spurt folk gang på gang om de kan invitere meg på ting, og dette oppfølges gjerne av at vedkommende sier ja, men aldri gjør noe med det. I øyeblikk som det føler jeg meg utrolig dum og desperat.

I neste øyeblikk får jeg tilsendt festbilder- og videoer direkte til meg via Snapchat.

For ikke å snakke om russehysteriet på Instagram! Dette gjør at jeg føler meg ensom. Alle snakker om hvor bra videregående er og om et fellesskap man kun får i løpet av de tre årene.

For meg har hver dag på videregående nærmest vært uutholdelig. Russetiden har gjort skolen enda mer uutholdelig. Jeg har vært sterk nok til ikke å droppe ut og har opprettholdt gode karakterer, men til gjengjeld har videregående vært psykisk belastende.

Slutt å følge dem

Det er viktig for meg å skrive om dette fordi jeg umulig kan være den eneste som har det slik. Heldigvis har jeg folk å snakke med om disse tingene, via organisasjonen Humanistisk Ungdom, hvor vennekretsen min befinner seg.

Dessverre bor mine nærmeste over én time unna og kan ikke alltid holde meg i selskap. Det finnes mennesker der ute som ikke har venner utenfor skolen heller, og det er nettopp disse menneskene som trenger at denne saken blir belyst.

Nå har jeg vært russ i én måned, og det som skulle være en koselig tid, har så langt vært en utrolig belastende tid for meg.

Jeg er fortsatt usikker på om jeg tok det rette valget med å være russ.

Enn så lenge kommer jeg til å fortsette kampen mot ekskluderende grupperinger, drikkepress- og upassende budskap i russelåter. Jeg oppfordrer andre til å gjøre det samme og ikke minst til å invitere dem som står utenfor med på ting!

Vil også oppfordre andre personer i min posisjon til følgende: Slutt å følge menneskene som ekskluderer deg på sosiale medier! Disse menneskene er ikke verdt din tid. Ekte venner setter pris på deg som du er, og du skal ikke måtte tilpasse deg deres væremåte. Snakk med noen om hva du føler, uansett hvor skummelt det er. Du styrer ditt eget liv, ikke la livet styre deg!

