Ifølge Legemiddelverket må katter inn på konsultasjon for å få «verifisere» at katten har orm dersom den skal få ormekur.

En slik time koster omkring 800 kroner. I tillegg må man betale 70 kroner for resept på medisinen.

Hvordan tror man at alle katteeiere skal kunne ha råd til dette?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Pengesluk

På dyreklinikken AniCuras nettside står det: «Det anbefales å gi katten ormekur 3–4 ganger i året avhengig av hvor aktiv jeger den er».

Hvordan skal en gjennomsnittlig katteeier kunne ha råd til å holde katten sin frisk, om man må betale 2600–3400 kroner i året for ormekur?

De fleste katter jakter og leker ute. Skal vi bare stenge dem inne slik at de ikke får orm, og dermed ta fra dem friheten?

Hvorfor må en veterinær se katten med sine egne øyne, for å konstatere at den trenger ormekur, når eieren selv har merket at den har orm?

Jeg har selv to katter som begge har fått orm. Jeg dro til en dyreklinikk for å få ut resept, men ble møtt med følgende: «Kom ned med katten. Du får ikke resept uten at vi får se at den har orm.»

Unnskyld meg, men hvordan tror du at jeg fant det ut?

Jeg fant orm i baken på kattene mine. Er ikke det nok til at jeg skal kunne få resept på medisin til dem?

«Det er slik for å hindre overdosering», ble jeg fortalt. Overdosering av hva? Jeg tror neppe at det er mange katteeiere som propper i katten sin flere ormekurer i måneden.

Kanskje er dette bare en unnskyldning for å presse mer penger ut av katteeiere?

Unødvendig regel

Katter over hele landet kommer til å pines til døde av orm på grunn av en regel som etter min mening ikke er nødvendig.

Ikke alle har råd til å betale for at en veterinær skal bekrefte det åpenbare. Det kommer til å gjøre at mange lar være å gi kattene sine ormekur for så å håpe på at det går over av seg selv.

Mest sannsynlig vil det også være enkelte som ikke har råd til ormekur-konsultasjon, men som heller ikke vil la katten sin lide.

Og hva gjør man da? Jo, man avliver katten selv. Fordi det er så dyrt med avlivning hos alle Norges dyreklinikker.

Det er heller ikke sikkert at avlivning hjemme skjer på en human måte.

Ingen vil at dyrene sine skal lide, men med denne regelen legges det opp til det motsatte.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.