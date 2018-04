I Norge blir 50.000 barn og unge mobbet hvert eneste år. De blir utsatt for psykisk og fysisk mishandling.

Det er barn som ikke tør å gå på skolen. Det er barn som føler seg ensomme hver eneste dag. Det er barn som ikke har et stort apparat rundt seg.

Det er barn som samfunnet svikter. De er ikke toppbloggere som tjener mange hundre tusen i måneden.

Det å hevde at en offentlig person som Isabel Raad blir mobbet fordi noen kritiserer det presset hun har lagt på unge jenter, er en utvanning av mobbebegrepet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vi trenger kritiske stemmer

Blogger Kristin Gjeldsvik la ut en parodi på Snapchat, hvor hun kaster mynter opp i luften og skriver: «haters makes me rich». Det gjorde hun etter at Raad skal ha gjort nøyaktig det samme, bare med sedler i stedet.

Jeg mener dette ikke bare er humor, men også et stykke samfunnskritisk og politisk kunst, som er viktig for å få frem et standpunkt.

Det må være lov å kritisere bruk- og kast-mentaliteten i deler av bloggverdenen på en humoristisk måte, uten at det dermed er hets og trakassering.

Privat

Vi trenger kritiske stemmer. Hvis en toppblogger, som tjener 300.000 kroner i måneden og har et stort apparat rundt seg, ikke tåler dette, så har man faktisk ikke noe i den bransjen å gjøre.

En del av det å være en offentlig person er at alle mener noe om deg hele tiden. Det vil være meninger om din personlighet, men også om ditt utseende.

Hvis Raad ikke tåler å bli kritisert og parodiert, så er kanskje ikke underholdningsbransjen noe for henne.

Fronter plastisk kirurgi

Det enorme kroppspresset som unge blir utsatt for i dag, er et stort problem. Å fronte plastiske operasjoner overfor unge jenter, bidrar til å øke dette presset markant. Bloggere har kanskje mer innflytelse på norske barn og unge enn VG, NRK og Dagbladet til sammen. De må forvalte det ansvaret.

Jeg skulle ønske bloggere i større grad kunne fronte det naturlige og formidle til sitt unge publikum at de er vakre akkurat som de er.

Når det er sagt, bidrar mange bloggere (også Isabel Raad) til mye positiv inspirasjon. Det håper jeg de fortsetter med.

Jeg tar avstand fra all hets og trakassering som omhandler Isabel Raads og andre personers utseende. Raad er sikkert en fantastisk person, som jeg ikke har noe imot.

Jeg skulle bare ønske hun innså hvilket samfunnsansvar hun har som blogger, og ikke bare går rett inn i offerrollen.

Når du er en person som tar såpass mye plass i offentligheten, så må du tåle kritikk for det.

