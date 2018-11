Abort er et sensitivt tema og et vanskelig valg for alle. Ingen ønsker å havne i en situasjon hvor abort blir løsningen, og det er ingen som tar det som om det var en karusell. Valgene man tar, skal man leve med. Om det valget er abort eller å bære frem et barn, er opp til hver enkelt.

Linn Isabel Eielsen (@linnsikt)

Jeg har vanskelig for å forstå hvordan noen oppriktig kan mene at de har et fasitsvar for noen andre enn seg selv i en sak som denne. Det er et glimrende eksempel på «det gjelder ikke meg», for hvis du har bestemt deg for at du aldri kunne tatt en abort, da har du tatt et valg. Hvis du så sier at ingen andre skal kunne ta en abort, da har du tatt valget fra alle.

Så jeg sier ja til at alle skal kunne ta det valget. For en gangs skyld spiller det faktisk ingen rolle hva du tenker og mener. Det er fullstendig irrelevant, for det er ikke din kropp eller ditt liv - og derfor ikke ditt VALG.

