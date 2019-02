Dette er ikke en kronikk der jeg skal klage.

Jeg skal ikke klage over ny regjering, influensere som reiser til Dubai eller at strømprisene øker. Det er det nok av folk som gjør.

Dette er bare en stor takk. En skikkelig stor, feit tusen takk.

Privat

Jeg var helt ødelagt

2018 var det verste året i mitt liv. Men 2018 var også det beste året i livet mitt.

Det er mulig jeg høres sinnsforvirret ut, men slik var det.

Jeg traff veggen, med hodet først, i over hundre kilometer i timen. Det var sånn det føltes.

Jeg er sikker på at hvis du hadde spurt de rundt meg, så hadde det ikke falt dem inn at jeg var helt ødelagt, at jeg ikke hadde noen følelser – at jeg var helt nummen.

For hvis det er noe vi mennesker er flinke til, så er det å holde kjeft og late som ingenting. Det var akkurat det jeg gjorde.

Inntil jeg begynte å snakke med psykolog, venner og familie.

Føler det samme

I begynnelsen så jeg virkelig ikke hvordan dette skulle hjelpe meg, men det gjorde det.

Når det hjalp, og jeg kjente at jeg fikk følelsene tilbake, ble 2018 det beste året i mitt liv.

Jeg tror at mange føler på det samme.

Følelsen av at du er usikker på hva som egentlig skjedde den dagen.

Følelsen som sier at ingen egentlig bryr seg om hva som har skjedd med deg.

Følelsen av å ikke ha noen du kan snakke med.

Så tusen takk for at jeg kom meg ut av helvete jeg levde i i fjor. Det å få kjenne på kroppen hvordan psyken sliter deg ut, hvordan sykdom kan ramme. Det unner jeg ingen.

Alle har det vondt

Tusen takk for at vi lever i et samfunn der det er greit å snakke om fæle ting.

Der det på mange måter ikke er tabu å gå til psykolog og åpne seg opp om de mørkeste tanker.

Der du deler de sidene ved deg selv som andre ikke kjenner til.

Jeg sier ikke at det ikke eksisterer temaer som ikke er tabu i Norge, for det gjør det. Men jeg tror det handler om å våge. Våge å snakke om ting som gjør vondt.

For det er lov til å være sårbar. Det er lov til å ha det vondt. Alle har det vondt.

Vi har godt av å kjenne hvor godt vi egentlig har det. Det gjør at vi kan verdsette ting.

At vi ikke glemmer hvor heldige vi er som lever i et samfunn der vi har muligheten til å reise oss etter at vi har falt.

Jeg vet, det høres litt klisjé ut. Men det er sant.

Så til slutt: Takk til meg selv for at jeg aldri ga opp. For til syvende og sist, så var det meg det sto på.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.