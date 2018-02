Denne helgen hadde Aust-Agder Frp årsmøte, og som andre årsmøter handlet helgen om å debattere, diskutere og votere over nye politiske vedtak. Denne gangen kom derimot fylkeslaget med en bombe av et forslag: flertallet ønsker nemlig at kvinner skal betale for abort selv.

Vil skape enorme skillelinjer

Det er noe surrealistisk over å lese et så baklengs, kvinnefiendtlig og urettferdig forslag fra et av landets største partier. Det er ikke ukjent at de økonomiske forskjellene i Norge øker, og et forslag som dette vil skape enorme skillelinjer for de kvinnene som ikke har økonomi til å betale for egen behandling.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Et av de flotteste og viktigste prinsippene i den norske velferdsstaten er at alle mennesker – uansett kjønn, hudfarge eller etnisitet – har rett på likeverdig behandling. Sosioøkonomisk vil dette forslaget ramme de som allerede sliter med å få endene til å møtes, de som kanskje trenger velferdsstaten mest av alle.

Igjen viser Frp at de ikke er et parti for folk flest, men for de ytterst privilegerte.

Sædskatt neste?

Silje Flaten Haugli i Aust-Agder Frp uttaler at dette er et prinsipielt spørsmål: det er feil at staten skal betale for konsekvensene av egne valg. Dersom du har vært uforsiktig, må du selv ta regningen.

Problemet med denne argumentasjonen er at den løfter flere spørsmål enn den besvarer.

Jeg ønsker derfor å spørre Aust-Agder Frp: Er det slik at røykere skal betale for kreftbehandling selv? Skal overvektige som rammes av hjerteinfarkt, betale for egen behandling? Og glemmer ikke årsmøtet at det trengs to for å skape et barn? Hvor er konsekvensene for mennene i dette forslaget? Ønsker Aust-Agder Frp å nedsette en slags sædskatt som må betales ut dersom samleie ender i svangerskap? Spørsmålene er mange, men svarene er få. Det eneste som blir mer og mer tydelig, er hvor lite gjennomtenkt forslaget faktisk er.

Aldri mer strikkepinner

Det er godt over 40 år siden norske kvinner og menn fra hele landet marsjerte i gatene med ett eneste krav: at kvinner skulle få bestemme over egen kropp. Aldri mer strikkepinner.

Derfor er det ikke annet enn rystende at et fylkeslag i året 2018 kan fremme et forslag som ville tatt oss flere tiår tilbake, uten et snev av forståelse for de økonomiske, medisinske og ikke minst menneskelige konsekvensene dette vil ha.

Frihet til likeverdig behandling er en menneskerett. Derfor bør landsmøtet til FrP avvise forslaget en gang for alle.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.