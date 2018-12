Fakta: Si ;Ds julekalender 2018: Unge forbilder Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet 24 ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge. Hva kan vi lære av dem? Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Tilbakemeldinger på kalenderen sendes til sid@aftenposten.no.

Jamal Sheik (26) er deltager i sesong 2 av NRK-serien Jeg mot meg.

– Hva har 2018 gitt deg av erfaringer som du vil ta med deg videre i livet?

– 2018 har lært meg å være fryktløs og ha fokus på å ha det bra og passe på nære og kjære.

– Hva er dine beste tips til å gjøre ungdomstiden så fin som mulig?

– Det er ingenting som heter ikke å ha de riktige klærne, den riktige stilen eller riktige venner. Livet handler om å finne det og dem som gjør deg lykkelig. Den åpenbaringen kommer.

– Hva er det beste valget du har tatt så langt i livet?

– At jeg brukte pengene til husleie for å kjøpe meg masse musikkutstyr for fire år siden. Jeg har ikke angret et sekund.

– Hva er det verste valget du har tatt?

– At jeg ikke tilbrakte mer tid i Forsvaret. Superbra erfaring å ha med seg i livet.

– Hvilken person betyr mest for meg og hvorfor?

– Det er flere personer i mitt liv som betyr mye for meg, men jeg må si min egen mor. Hun har stått på som alenemor og tatt høyere utdanning selv med en liten gutt i armene. Jeg har sett henne hjelpe ufattelig mange mennesker, selv folk hun ikke kjenner, rett og slett fordi det er det riktige å gjøre.

– Er du glad for at du ble med i Jeg mot meg?

– Jeg må si ja. Ikke bare har det betydd mye for meg, men det har også betydd mye for andre som meg. Folk som har lignende bakgrunn, har tatt kontakt med meg og takket meg for at jeg snakker på vegne av dem. Da er det verdt å dele noe sårbare ting for å hjelpe andre.