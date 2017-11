Jeg tenkte at det ikke var så viktig med refleks helt til pappa og jeg en dag var på vei til skolen og en fotgjenger gikk over veien uten refleks.

Det var tidlig på morgenen og helt mørkt. Fotgjengeren var umulig å se. Vi kom nærmere og nærmere. Ved hjelp av lysene på bilen klarte vi til slutt å se ham.

Det var bare centimeter unna at vi traff han. Heldigvis kom han seg over veien, antageligvis med et hoppende hjerte.

Denne gangen gikk det bra, men tenk om det var ditt barn som skulle over veien for å komme seg til skolen? Det kunne gått mye verre enn det gikk. Tenk hvis han hadde hørt på musikk, eller hvis han ikke hadde begynt å løpe?

Ifølge trafikkagenten.no reduseres risikoen for å bli påkjørt med hele 85 % dersom du bruker refleks. Ved bruk av refleks kan du være synlig for bilisten hele 140 meter unna. Dette betyr at bilisten ser deg 10 sekunder før, noe som gir føreren tid til å svinge unna eller bremse.

Et godt tips fra meg er å putte refleksen i knehøyde, fordi det er der lyset fra bilen treffer.

Dere voksne skal være forbilder i denne saken. Dere som skal lære oss hvordan vi skal være i trafikken. Likevel ser jeg altfor mange voksne som ikke har en eneste refleks.

Bruk av refleks vil gi barna en tryggere vei til skolen, og det vil bli enklere å være en trygg bilist.

