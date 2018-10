I Aftenposten 11. oktober spør Maria Aasmundtveit (19) om Regjeringen «mener hun skal leve på tre brødskiver om dagen» etter å ha kuttet i grunnstønaden for dem utsatt for cøliaki. Jeg mener kuttet er et steg i riktig retning.

Jeg er hverken ernæringsfysiolog, lege eller økonom, men det er sjelden så åpenbart for meg at jeg bor i Norge som når jeg finner ut av alle tingene vi kan få stønad for her i landet.

Jeg anerkjenner at cøliaki er en helt reell sykdom som innebærer sine utfordringer. Jeg aksepterer også at et glutenfritt kosthold (om man velger å følge norske kostholdsråd og tradisjoner) kan være dyrere enn det samme kostholdet med «vanlige» produkter.

Ikke behovsprøvd stønad

Regjeringens kutt i stønadsordningen tilsvarer en sum på 410 millioner kroner. Det er nesten en halv milliard kroner som kunne gått til de som ikke har mat overhodet, eller som sliter med å få endene til å møtes på andre vis.

Stønaden for dem med cøliaki er ikke behovsprøvd ut fra det jeg har fått med meg, så det har altså ingenting å si om du er millionær eller ikke – penger til brød har du fortsatt krav på!

Privat

Satsen er nå 1999 kroner pr. måned om du er over fire år. Jeg er student og har et matbudsjett som tilsvarer denne satsen.

Mener du virkelig at du trenger hele mitt matbudsjett, hvor jeg for øvrig fortsatt har slingringsmonn til å kunne ta meg en tur på byen eller kjøpe en salat i kantina, kun for å kjøpe brød eller glutenfrie produkter?

Nøtter, grønnsaker og frukt

I innlegget er det et retorisk spørsmål om «politikerne tenker at vi bare trenger en tredjedel av maten vi pleide å trenge».

Dette skjønner jeg ikke helt, mener du at kostholdet ditt består av kun glutenfrie produkter?

For hvis jeg ikke har misforstått noe, så er stønaden ment å dekke merkostnaden av et glutenfritt kosthold. Når man snakker om glutenfri mat, snakker man gjerne om spesialprodukter som vanligvis inneholder gluten, som brød og lignende.

Med et variert kosthold av nøtter, grønnsaker, frukt og lignende burde det være null problem å få i seg fiber, vitaminer og mineraler på andre måter. Det er mye å velge mellom!

Dette er innlegget Vian svarer på:

