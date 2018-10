Regnskogen er Jordens hjerte, et uendelig hav av arter og liv. Livsviktige matkilder og medisiner stammer derfra, mange som ennå ikke er oppdaget. Vår verden hadde ikke pustet og gått, hadde det ikke vært for den. Men vi ødelegger den. Ødelegger altså oss selv. Blant annet for å kunne spise laks til middag fordi vi synes det er godt og har en formening om at det er sunt. I stedet for å velge et av de over hundre andre alternativene vi finner i matbutikken.

Avskoging av enorme landområder

Kommentator Joacim Lund skrev om dette i Aftenposten 2. oktober, og det er helt avgjørende at kunnskapen om dette spres. Norsk oppdrettslaks blir fôret med soya. Denne soyaen blir dyrket i regnskogen og krever avskoging av enorme landområder. Ifølge Regnskogfondet krevde i 2015 den norske importen av soya til fôrindustrien et landareal på ca. 3000 km². Og dette er bare vår egen import.

All soyaproduksjon tilsammen har til nå beslaglagt et område nesten på størrelse med hele Norden. Ødeleggelsene og klimautslippene som følger av dette er katastrofale. Vi ødelegger ikke bare et fantastisk artsmangfold, vi jager bort lokalbefolkningen og frigjør enorme mengder CO2 som har vært lagret i plantene.

Enkle tiltak

Det aller meste av det vi importerer av soya, blir fôr til oppdrettslaks. Denne matkilden er absolutt ikke avgjørende for fisken. Lund skriver også i sin artikkel at det finnes mange gode lokale alternativer som stadig blir utviklet. Noe så simpelt som gress eller bønner er eksempler på dette.

Det er opp til politikerne å sette i gang en endring, men det er opp til oss å vise både dem og resten av verden hvor viktig dette er. Ved å gjøre helt enkle tiltak, som å velge noe annet enn laksen du finner i matbutikken til middag, bidrar du til å sette søkelyset på denne kritiske situasjonen. Regnskogen, og med den hele kloden og grunnmuren vi lever på, kan ikke erstattes. Det kan den ene middagen din.

