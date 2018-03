«Skattesystemet skal fremme økonomisk vekst og skape nye arbeidsplasser», sa finansminister Siv Jensen i 2015. Likevel har vi et skattesystem som er mer basert på sosialdemokratisk symbolpolitikk enn sunn fornuft.

Dagens skattesystem fremmer ikke investeringer i bedrifter, men straffer norske selskaper og belønner sparing i død kapital.

Død kapital

Nordmenn har i lang tid satt pengene sine i eiendom eller i banken: også kalt død kapital. Det urovekkende at disse sparemetodene utgjør over 90 prosent av nordmenns sparepenger når det bidrar minimalt til investeringer i næringslivet og ikke skaper flere arbeidsplasser. Og nettopp her har Regjeringen gjort fint lite.

For en regjering som ønsker et skattesystem som fremmer verdiskapning, er det for dårlig.

Mens globale milliardkonsern ikke betaler en krone i norsk formuesskatt, straffes norske hjørnesteinsbedrifter og gründere.

Det er et svik mot næringslivet at regjeringen ikke tør å fjerne formuesskatten, kun fordi godhetens apostler drar «skattelettelse til de rikeste»-kortet. Kapitaltilgangen blir redusert, konkurransen blir direkte urettferdig, og bedrift etter bedrift flagger virksomheten ut av Norge.

Tør ikke risikoen

Skal Norge være med på fremtidens omstillinger og teknologirevolusjoner, må vi gjøre det lønnsomt å ansette flere, satse på ny teknologi og drive innovasjon.

Det får vi dessverre liten motivasjon til når vi nærmest blir tvunget til å sette våre penger i eiendom. Det er dessverre altfor få som tør å ta risiko for å finansiere gründerne med nye ideer og hårete mål, når det straffer seg over skatteseddelen.

Riktignok er inntektsskatten, selskapsskatten og formuesskatten blitt redusert av dagens regjering, men de har også innført sin egen finansskatt. Det hadde ingen av oss forventet fra en borgerlig regjering. Finansskatten må kastes på historiens søppeldynge sammen med andre skatteeksperimenter som har gjort mer skade enn nytte.

For lønnsomt

Gjennom gunstige ordninger, som skattefradrag for boliglån og renter og skattefri gevinst ved salg, er det svært lønnsomt å eie bolig i Norge. Særordningene må forsvinne, formuesskatten må fjernes, og finansskatten må fjernes.

På den måten kan vi gjøre sparing i aktiv kapital mer attraktivt enn eiendom.

Å få sparepengene til nordmenn fra banken og over til aktiv kapital, blir helt avgjørende om norsk økonomi skal utvikles i takt med omverden. Da trenger vi et skattesystem som legger til rette for norske selskaper og tilgang til kapital.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har det skrevet i sitt eget partiprogram. Det gjenstår bare å gjennomføre det.

