2018 er i gang - og dermed også et nytt statsbudsjett. Regjeringen har blant annet kuttet mye i organisasjonsstøtte og andre kulturtilbud, mens Human Rights Service mottar 1,8 millioner kroner.

Dette er en organisasjon som hevder at de er en tenkearena for menneskerettigheter og demokrati i et fleretnisk samfunn. Organisasjonen er likevel alt annet enn det den hevder.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år

Tatt i løgn

Organisasjonen er med på å fremme konspirasjonsteorier som er med på å skape enda mer hat mot innvandrere, spesielt muslimer.

I tillegg er organisasjonen blitt tatt i løgn flere ganger fra medier, for eksempel da de hevdet at det går fem fulle fly fra Oslo til Etiopia hver uke.

I oktober i 2017 ønsket organisasjonen at tilhengerne deres skulle sende bilder som viste islamsk fremvekst i Norge, ved å fotografere uskyldige muslimer på gatene. Dette fikk organisasjonen svært mye kritikk for fra flere hold.

Skaper splittelse

Istedenfor å finansiere organisasjoner som skal bidra til å fremme integrering og samhold spesielt mellom kristne, muslimer og jøder, gir regjeringen nesten to millioner til en organisasjon som fremmer hat mot muslimer og som skaper enda mer splittelse ved å basere seg på konspirasjonsteorier og løgn.

Det er rett og slett skammelig at folks skattepenger går til å finansiere en organisasjon som bare er med på å skape hat mellom folkegrupper.

Under 21 år?