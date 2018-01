Eriane var 13 år da hun måtte gifte seg. I dag er hun 17 år, har allerede fått en sønn med mannen på 47 år og bor helt nord i Brasil. I Aftenposten-serien STUCK møter norske Emile Beck (25) barnebruder.

Jeg bor i Oslo og har som oftest fulgt ganske mye med på nyheter. Likevel fikk jeg sjokk da jeg så første sesong av STUCK. Jenter på min alder blir giftet bort, det er prostitusjon, voldtekt og kidnapping.

Jeg ble skikkelig forbannet, skrev til Erna Solberg og Hadia Tajik og spurte: Hva kan Norge gjøre for å få slutt på barneekteskap? Jeg fikk svar fra begge.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Endrer norsk lov

Siden den gang har mye skjedd. Engasjerte ungdommer og STUCK- seere holder på å endre norsk lov på rekord tid.

«I told her I was too old, but she said she liked me.»

Mannen til Eriane kontrollerer livet hennes og passer på at hun ikke drar noen steder.

I sesong to av STUCK, som ble lansert torsdag 4. januar, er Emilie Beck i Latin-Amerika. «Jeg har møtt mindreårige som blir voldtatt, misbrukt, får barn og er tvunget til å være i forhold de ikke kommer seg ut av», forteller Emilie.

FN har satt som mål at vi skal få slutt på barneekteskap innen 2030. For at vi skal få til det, må det bli 18-års grense for å gifte seg i alle land. I Norge kan 16- og 17-åringer gifte seg med tillatelse fra foreldre og Fylkesmannen.

Over 9000 ungdommer over hele landet protesterte i høst mot denne loven. I samarbeid med Plan International Norge holdt vi foredrag, hadde temakvelder og viste STUCK.

Nye episoder av STUCK er ute nå:

Slutt innen 2030

STUCK forandret livet mitt, det var en skikkelig øyeåpner. Jeg har holdt over 30 foredrag, blant annet for alle klassene på skolen min, og vist STUCK. Det har vært så kult! Ungdom stilte spørsmål, og de som vanligvis ikke er så engasjerte, var veldig interesserte.

Nesten alle ville skrive under på at loven vår bør endres og at det bør bli en fast 18-års grense for å gifte seg.

Nå har vi støtte av Regjeringen og er veldig nærme lovendring.

40 000 jenter i verden blir giftet bort hver eneste dag. Emilie Beck har møtt jenter på min alder som blir tvunget til å bli voksne altfor tidlig. Som blir frarøvet friheten.

Selv om det ser ut til at vi får lovendring i Norge, er det ikke her de verste tilfellene forekommer. Vi skal få slutt på barneekteskap innen 2030, for jente (13) + mann (43) = ikke sant.

Les (og se) mer om temaet:

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.