Oda Marie Storvold oppholdt seg i Costa Rica i fire måneder høsten 2017.

Studier: markedsføring og ledelse.

Favorittmat fra Costa Rica: Rice and beans fra den karibiske kysten, med kokosmelk, lime og kylling.

Reisetips til besøkende der du bor: Dra til Puerto Viejo med lokalbuss og bo på Selina, kjempebra hostel rett ved stranda med masse aktiviteter og folk fra hele verden. Lei sykkel og dra til en strand du synes er fin og nyt saften fra ferske kokosnøtter du kan dytte av palmene med en pinne.

Parkeringsplassene utenfor klubbene i Costa Rica er fulle av edru folks biler. Sjåførene er med inn og holder det gående like lenge som resten. Du trenger ikke være full for å snakke med han fine som gir deg blikk. Du trenger ikke være brisen for å danse.

Det er helt greit å takke nei til shots med gjengen, mens du i Norge blir tatt for å være kristen, gravid eller enda verre: kjedelig, om du ikke drikker. For du vil vel ikke være outsideren på vorset?

Alle danser (også med krykke!)

Selv drikker jeg 95 prosent av gangene jeg skal ut, men det er de fem prosentene hvor jeg ikke drikker, som ødelegger. Når du blir den kjedelige fordi du drikker vann og kommer til å huske alt de andre gjorde dagen etter.

Ja vel, men det er da ingen andres problem enn mitt? I Costa Rica ser du også alle danse, uansett om de er 20 år og drita eller 80 år med en krykke (ja, observert).

De ser ikke rundt seg og lurer på om de ser kleine ut eller om andre tar dem i «å leke fulle». De koser seg! De spør deg om å danse selv om de ikke er de beste i salsa, og kanskje spanderer de en drink.

Og best av alt: Det er ingen som blir sure eller kaller deg luremus om du ikke blir med dem hjem. De sier takk for at de i det hele tatt fikk tilbringe tid med deg og slenger kanskje på et kompliment før de lar deg danse videre.

Mindre høytidelig

Vi må slutte å ta oss selv så høytidelig, tro at alt er kleint og at alkohol er en unnskyldning for alt. For å prøve deg – i tilfelle du får et nei. For å danse – ingen vet jo hva slags moves de kommer opp med når vodkaen slår inn? For å ha sex – du kan jo bare late som du ikke kjenner han dagen etter?

Eller kanskje det verste: for endelig å åpne deg og få ut følelsene dine til en random på doen fordi du mangler venner i edru tilstand, og hun «husker det jo ikke» dagen etter uansett.

Vær litt klein

Folk i Latin-Amerika er nok generelt kjent for å være mer utadvendte enn vi nordmenn er. Det skal liksom mindre til for å snakke med noen du ikke kjenner utenfor klubben. En av de beste vennene jeg fikk der, var en tilfeldig på skolen som klaget på kaffemaskinen i kantinen, og spurte hvor vi skulle sitte sammen i klasserommet to minutter senere.

Jeg kommer nok til å prøve å snakke med flere jeg ikke nødvendigvis er bestevenn med. Og bry meg litt mindre om hva som er kleint.

Det er som regel bare koselig å slenge ut en tilfeldig kommentar eller et kompliment, istedenfor klein stillhet siden du tross alt ikke vet hvem han eller hun er.

For hva så om du er klein? Vær den som sier hei dagen etter. Vær den som spør hvor jenta på biblioteket har kjøpt jakken som du synes er fin. Vær den som danser på byen uten å bry deg om noen følger med på deg eller ikke.

Gi en klem og si takk for i går til jenta du snakket med på do, kanskje til og med be henne med på en kaffe. Det er ikke farlig å være grei.

