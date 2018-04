«De spør ikke Nina og Ola hvor de kommer fra, de spør bare Salman og Mohammed», påstår Salman Chaudhry 3. april på Si ;D.

Jo, jeg gjør det.

Dersom Nina og Ola snakker en dialekt jeg ikke kan plassere, spør jeg hvor de kommer fra. Når det er naturlig.

Er en person mørkhudet, kan jeg godt spørre hvor han eller hun kommer fra. Det kan jeg også spørre hvite utlendinger om.

Dersom han eller hun snakker flytende norsk, spør jeg kanskje hvor foreldrene kommer fra.

Dersom du oppfatter dette som rasistisk, skaper du problemer både for deg selv og andre. Blant oss andre skaper du en følelse av at når vi snakker med mørkhudede personer, så må vi være forsiktige med hva vi sier for ikke å fornærme.

Neste gang du får spørsmålet, bør du tenke at det kanskje bare dreier seg om velvillig nysgjerrighet og at det ikke betyr at du er et dårligere menneske enn andre nordmenn.

Det er det eneste som skal til for at du skal være «lik alle andre norske ungdommer».

