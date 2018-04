«B banner og roper. M vandrer. R har ikke gjort noe hittil i dag».

På Dagsnytt Atten 5. mars beskrev lærer Simon Malkenes en undervisningstime fra Ulsrud videregående skole i Oslo der elevene skaper mye uro i klasserommet.

21 lærere ved Ulsrud skrev i Aftenposten 17. mars at historien ikke var ment å krenke elevene.

Men selv om det ikke var meningen fra Malkenes' side å krenke oss, var det nettopp det historien gjorde.

Den føltes stigmatiserende, som å bli tråkket på.

Hva med søkertallene?

Det er fint at noen sier ifra for å prøve å endre på systemer som ikke fungerer, men ikke bruk oss elever som virkemiddel for å oppnå dette.

Malkenes’ fokus på et inntakssystem som ikke fungerer, fører slik vi ser det til at inntakssystemets negative sider bare blir forsterket. Hva gjør det med søkertallene? Tror dere noen har lyst til å søke på skolen vår nå?

Her finnes utfordringer, ja, som på de fleste skoler. Men det finnes så mye bra også. For eksempel opplever vi at det ikke finnes et press om å kle seg slik eller slik.

Her er det så store variasjoner av mennesker at man får være som man vil.

Vi tror vi kan hevde at de fleste elevene på denne skolen sitter igjen med en stor dose toleranse og sosial kompetanse etter endt skolegang.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Trenger aktive lærere

Vi forstår godt at det ikke alltid er like enkelt å undervise en klasse med elever med svært ulike forutsetninger. Det finnes alle typer elever i vårt klasserom.

Vi trenger lærere som er aktive, som går rundt og veileder og som ikke minst gir oss konkrete meldinger om hva vi må gjøre for å komme videre. Vi vet at dette ikke alltid er enkelt å få til, men vi opplever at dette bidrar til økt motivasjon.

Neste gang Malkenes eller andre lærere skriver eller uttaler seg om skolen vår eller oss, håper vi de kan fortelle noe vi opplever som fint på skolen vår. For det er faktisk en hel del!

