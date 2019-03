Tirsdag 26. februar skrev Sigrid Grundt Leine fra Rød Ungdom om Høyres forslag om fraværsgrense på ungdomsskolen. Hun skriver at fraværsgrensen er blitt en «drop-out-garanti». For meg ble den det motsatte.

Jeg går mitt siste år på videregående i Oslo. Det er mye arbeid, og det krever en del å stå i det.

For ikke lenge siden møtte jeg veggen. Jeg var helt knust og slet med å stå opp av sengen. Flere ganger måtte jeg gå ut av timen. Jeg brøt sammen i tårer foran lærer og medelever.

Hadde det ikke vært for fraværsgrensen, ville jeg ikke møtt opp. Jeg hadde blitt hjemme og falt av lasset midt i skoleåret. Bare fordi jeg ikke maktet å sitte i et klasserom.

Der og da føltes det som at fraværsgrensen var den store synderen. I dag skjønner jeg at den var redningen.

Privat

Ble forstått

Jeg tør nesten ikke tenke på hva som hadde skjedd hvis det i mitt tilfelle ikke hadde vært en fraværsgrense.

Antagelig ville jeg blitt hjemme i stedet for å presse meg selv til å gå på skolen. Jeg ville gått glipp av undervisning. Karakterene mine ville falt. Det ville blitt vanskelig å bestå eksamen.

Men viktigst av alt: Hadde ikke fraværsgrensen tvunget meg til å møte opp, ville ingen av lærerne mine skjønt hvorfor jeg hadde så høyt fravær.

Da jeg gikk ut av timen enda en gang, tok læreren min tak i meg. Jeg tømte ut alt av tårer og angst foran henne. Hun hjalp meg og sørget for at jeg gikk til rådgiver. Jeg fikk hjelp og råd av de voksne på skolen. Det hjalp meg enormt.

Etter en liten stund klarte jeg å følge undervisningen som normalt.

Til våren får jeg vitnemålet jeg har jobbet så hardt for så lenge. Jeg kan fortsette på veien mot studier og jobb. Det er jeg så takknemlig for!

Mindre fravær

Det kan virke som at flere har de samme erfaringene som meg.

Siden fraværsgrensen ble innført, har fraværet stupt. Det meldes om bedre tilstedeværelse i timene. Samtidig er det fortsatt elever som dropper ut. Noen av de elevene som er mest utsatt for å bli en del av frafallsstatistikken, er elever som hadde høyt fravær allerede på ungdomsskolen.

Så når 22. 000 elever i norsk grunnskole har mer enn en måneds fravær, skjønner jeg godt at Høyre og Henrik Asheim ønsker å gjøre noe med det.

Jeg er helt enig i at vi trenger flere helsesøstre på skolen. Vi må også få flere rådgivere på skolene, vi må styrke Helsestasjon for Ungdom og lærerne må få mye mer kunnskap og undervisning om stress og psykiske lidelser.

Dessuten må man hindre at de svakeste elevene faller fra, blant annet ved hjelp av tettere oppfølging på grunnskolen.

Men kjære Grundt Leine og Rød Ungdom, ikke fjern fraværsgrensen!

Da risikerer vi bare at fraværet og frafallet går opp igjen. Og at den neste som sliter med stress og angst, ikke blir plukket opp før det er for sent.