Russetiden er en høysesong for sexisme, overgrep og et negativt kvinnesyn. Historier om jenter som ikke kommer inn på russebusser fordi de ikke ser bra nok ut. Skjemaer som må fylles ut for å bli med å rulle, der størrelsen på puppene er avgjørende.

Fakta: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Gutter som utsettes for sexpress og urealistiske forventninger knyttet opp mot maskulinitet. Russetreff der overgrep nærmest er å forvente. Dette må ta slutt.

Lien, Kyrre / Scanpix

En feiring for alle

Derfor har vi startet Feministruss 2019. En kampanje av russ, for russ, med et mål om å endre russetiden. For å få til det må vi ha samtaler om hva som burde endres, hvorfor endringen bør skje og et alternativ som erstatter det nåværende.

I stedet for en russetid for de få, ønsker vi en feiring som skal være inkluderende og positiv for alle. Skal vi få dette til, er det en forutsetning at russ av ulik bakgrunn, seksuell legning og kjønn stiller seg bak initiativet.

For russetiden og samfunnet skal være for alle. Gjennom denne kampanjen kan vi klare å gi nytt liv til antisexisme både utenfor og innenfor russetiden.

Spilleliste uten sexisme

I tilknytning til prosjektet har vi laget fete strykemerker, en spilleliste fri for sexisme og mange morsomme russeknuter med fokus på antisexisme og god stemning. Dette ønsker vi at skal fungere som et alternativ til de nåværende russetradisjonene.

Men det er bare begynnelsen. Vi har en drøm om at russetiden kan bli en feiring for alle. Som er fri for kjipe holdninger, overgrep og sexpress. Desto flere som sier nei til dagens russekultur, åpner opp for en der alle inkluderes. Både nå og i fremtiden.

Så blåruss, rødruss, grønnruss, svartruss, all russ: Bli med oss! Bli med på en bevegelse for en russetid uten sexisme, men med desto mer fest, latter og gode minner! Sammen kan vi endre hele russetiden.

Debattantene er begge tilknyttet Rød Ungdom.

