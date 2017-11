Jeg synes at heller enn én dag, burde vi ha en hel uke med Operasjon Dagsverk (OD). Grunnen til det er at Nigeria virkelig trenger disse pengene. OD tar én dag av vår undervisning for at vi skal jobbe for penger til et land som trenger det mye mer enn det vi gjør.

Oljekrise

I år går pengene til oljekrisen i Nigeria. Vi må tjene 300-400 kroner på OD-dagen. Da kan vi bidra til at barn og unge i Nigeria får det bedre.

Kunne vi ikke heller jobbet en eller to uker med å samle penger til OD istedenfor én eneste dag?

Vi har ikke så mye bruk for badminton, nynorsk og Napoleonskrigene som vi har bruk for å hjelpe andre.

Jeg sier ikke at vi ikke skal ha lære om de nevnte tingene på skolen, men jeg synes bare at det er mye viktigere å hjelpe andre land som trenger det.

Alle monner drar

Én til to uker av vår utdanning er ikke så mye. Hvis vi tjener 1000 kroner for to uker på jobb, og alle ungdommer og videregående skoler i hele Norge samler deltar, blir dette en stor sum.

Vi jobber ikke for å hjelpe OD, men for å hjelpe verden. Vi kan ikke redde verden alene, men et sted må det starte.

Mer om OD 2017:

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.