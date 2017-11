Se for deg ditt siste år som barn. Om kort tid blir du 18 år. Du gleder deg til å få flere rettigheter og kanskje også noen plikter. Du gleder deg til feiring, gaver og å kjøre bil.

Prøv så å se for deg at dagen du blir 18 år, også er dagen du får beskjed om at du må forlate alt det trygge og stabile i livet ditt for å dra til Afghanistan.

Ikke nok med det, du skal også til en by du aldri har vært i før.

Vi vet ikke hvor de er

Urealistisk, sier du? 47 prosent av de enslige barna som i år har fått svar på sine søknader om asyl, har fått denne beskjeden, ifølge VG. Hvordan hadde du selv egentlig likt å bli kastet ut av landet den dagen du ble 18?

I rapporten «Vi kan ikke reise tilbake» som vi i Press slapp forrige uke, viser det seg at hele 410 enslige asylsøkende barn har forsvunnet i 2017. 223 av dem vet vi ingenting om.

Vi vet ikke hvor de er, hva de er blitt utsatt for eller hvordan de har det.

Samtidig vet vi at en del av barna som forsvinner, blir utsatt for grove rettighetsbrudd og noen ganger menneskehandel eller annen utnytting.

Nå vet jeg hvorfor

Jeg har de siste årene lurt på hvorfor forsvinningstallene har økt så kraftig. Hvorfor ser det ut til at stadig flere ungdommer er så redde for å bo på mottak at de heller velger å bo på gaten i Frankrike?

I rapporten til Press har jeg fått svaret: Det er de midlertidige tillatelsene som har ført til så mye redsel at noen ungdommer sier de heller vil dø enn å reise tilbake til Afghanistan.

Jeg skammer meg over at Norge fører en politikk som får barn til å tenke slik!

Den siste tiden har flere politikere fått det til å høres ut som det er tilfeldigheter som gjør at mange barn får midlertidig opphold eller forsvinner fra mottak. Det er helt, helt feil. De økte tallene handler om at politikere helt bevisst har valgt å føre en politikk som skader barn. Jeg skammer meg over å bo i et land som behandler barn så dårlig.

Kan ikke sitte stille

Gang på gang har forskere, mottaksansatte og ungdommer som selv står i en utfordrende situasjon, varslet om at midlertidig opphold er ødeleggende. En gutt sa til oss: «Jeg føler Norge har ødelagt meg og ødelagt hjertet mitt.» Når det er den typen signaler vi får, kan vi ikke sitte stille og se på.

Vi må slutte å sende ungdommer tilbake til Afghanistan, og skal vi få slutt på at barn forsvinner, må vi avskaffe midlertidig opphold med én gang!

